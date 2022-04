Stiamo assistendo, nelle sedute dei mercati successive alla festa di Pasqua, ad un rimbalzo che tenta di prendere convinzione, ma che continua ad apparire un po’ raffazzonato. Nel senso che non si tratta di un rimbalzo corale, né nei tempi, né nei modi. Come se ciascuna, tra le varie aree economiche, procedesse sui rispettivi mercati azionari secondo andature e ritmi diversi. L’Europa è partita in ritardo, rispetto ai mercati USA, ma ieri ha cercato di recuperare il distacco, con Eurostoxx50 che è salito con continuità (+1,72%, dopo il calo di martedì) ed è uscito al rialzo dalla stretta lateralità che durava dal 7 aprile. La forza mostrata, sebbene sia difficilmente spiegabile, potrebbe proseguire anche oggi e consentire a Eurostoxx50 di avvicinare la prossima resistenza di 3.970 punti. Secondo i grafici, i cieli europei appaiono al momento come quelli più sereni. Gli indici USA hanno avuto un comportamento un po’ più incerto e divergente tra loro, dopo il deciso rimbalzo di martedì. SP500 ha cercato di sfondare la resistenza di area 4.470, riuscendoci per gran parte della seduta, anche se una scivolata finale lo ha fatto chiudere nuovamente al di sotto per la seconda volta consecutiva, a quota 4.459 (-0,06%). Il Nasdaq100 ha invece risentito del crollo di Netflix, affondata per oltre un terzo del proprio valore (-35%) a causa di un calo di 200.000 abbonati. Una sciagura abbastanza simile era già successa ad inizio febbraio a Meta (nuovo nome di Facebook), che aveva perso -26% da un giorno all’altro, quando comunicò la prima diminuzione di utenti della sua storia. I due eventi ci ricordano come sia breve e possa essere percorsa in fretta la strada che porta dal paradiso della bolla speculativa all’inferno della disillusione, appena il volano speculativo inverte la sua direzione di marcia. Sta di fatto che l’indice tecnologico è stato pesantemente zavorrato, passando tutta la seduta in negativo (-1,49%). Se SP500 il tentativo di superare la resistenza l’ha fatto e non possiamo ancora dire che sia del tutto fallito, Nasdaq100 contro la sua resistenza di 14.260 ha battuto una capocciata iniziale che lo ha respinto fin sotto quota 14.000, con un dietrofront che esprime molto bene la sua debolezza attuale. La situazione direzionale appare pertanto ancora instabile e necessita di conferme per nulla scontate, anche perché dalla Cina non vengono buone notizie, dato che l’indice di Shanghai ha completato stamane una figura di testa e spalle di continuazione ribassista, che lo proietta a ritestare i minimi del 16 marzo poco sopra quota 3.000. Dal fronte bellico ucraino assistiamo, attoniti ed impotenti, alla carneficina della battaglia finale per il Donbass, che potrebbe durare ancora settimane. Il mercato pare convinto che la presa di Mariupol, che viene annunciata e smentita quasi ogni giorno, e l’avanzamento delle truppe russe nel Donbass, potrebbero calmare Zelensky e favorire una ripresa dei negoziati per il cessate il fuoco con atteggiamento più costruttivo da ambo le parti, sempre che Biden la smetta di incitare Zelensky ad alzare continuamente la posta. Le due sedute finali della settimana potrebbero chiarire un po’ la situazione, almeno così speriamo, ma senza illuderci troppo.

Pierluigi Gerbino

Borsaprof.it è un sito di informazione ed analisi per il trading online. Il responsabile e curatore di tutti i contenuti è il Dr. Pierluigi Gerbino, trader dal 1997 e 4° classificato al Campionato Top Trader edizione 2000. Borsaprof.it pubblica apprezzate newsletter per il trading online e l’operatività con Fondi ed ETF. Tiene da molti anni corsi di formazione al trading online in varie località italiane e collabora con importanti siti di analisi ed informazione finanziaria. Per informazioni: Borsaprof.it email gigiger@borsaprof.it Tel. 3398059068.

Per info visita il sito: borsaprof.it