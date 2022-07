Dopo una seduta, quella di martedì, in cui l’azionario europeo è sprofondato, chiudendo con perdite generalizzate tra il -2,5% e il -3%, mentre l’indice SP500, che anch’esso all’inizio della sua seduta perdeva oltre 2 punti percentuali, al termine ha chiuso addirittura in positivo, che cosa dovevamo aspettarci per la giornata di ieri?

Quantomeno un tentativo di rimbalzo europeo, per ridurre il gap di sentiment creatosi martedì.

E così è stato, anche perché Eurostoxx50 doveva immediatamente tornare al di sopra del minimo di marzo (3.387) per evitare o almeno rinviare avvitamenti pericolosissimi ed obiettivi ribassisti da far impallidire i morti.

Il recupero degli indici europei ha mediamente superato la metà della perdita accusata il giorno prima (Eurostoxx50 +1,85%), con le piazze di Francia e Olanda sopra la media mentre sono rimaste attardate quelle di Italia (+1,04%, recuperato solo un terzo del calo) e Spagna (addirittura in perdita con -0,14%).

Il comportamento divergente tra aree della stessa Eurozona non è l’unica stranezza di questo rimbalzo. Anche tra i settori abbiamo notato rialzi tutt’altro che uniformi. I settori difensivi e la tecnologia hanno performato meglio, mentre i ciclici e le banche hanno battuto ancora la fiacca.

Inoltre, i rendimenti in Europa hanno continuato la loro discesa, così come l’Euro, che nei confronti del Dollaro si sta avvicinando con buone falcate alla parità. Ieri si è visto un minimo di seduta a 1,016. Sono andamenti divergenti rispetto al rimbalzo dell’azionario, che inducono a pensare che il rimbalzo abbia eliminato l’eccesso di pessimismo, ma che le aspettative in Europa siano ancora decisamente orientate verso la recessione, anche perché il prezzo del gas in Europa continua a salire (ha fatto +25% in una settimana), mentre la Russia sta progressivamente chiudendo i rubinetti. Dopo l’avviso della Von der Leyen ai paesi UE di prepararsi alla cessazione delle forniture russe, la Germania pare sempre più allarmata per gli approvvigionamenti dei prossimi mesi e l’impatto di una crisi energetica sulla sua manifattura. Ovvio che, se la locomotiva tedesca rallenterà, la recessione europea sarà inevitabile.

Diversa, almeno in parte, sembra la musica che si sente oltre oceano. Ieri la seduta di Wall Street è iniziata con qualche presa di beneficio che ha mantenuto in leggera negatività l’indice SP500 fino alle ore 20, quando sono stati pubblicati i verbali della riunione FED del 16 giugno scorso. La lettura di questi verbali, che hanno descritto una FED orientata ad alzare ancora i tassi nella riunione di luglio di due o tre scalini da 0,25%, ed i membri del FOMC prospettare un aumento del rischio di inflazione radicata, è apparsa ben presto un esercizio inutile, ed è parso evidente che stavolta i verbali non sono stati rimaneggiati, come a volte accade. I dati più freschi sull’inflazione che sono usciti ad inizio luglio, che hanno mostrato una inflazione core in rallentamento, così come quella misurata dal PCE e preferita dalla FED, hanno reso roba vecchia questi verbali.

Perciò è scattato il via libera al rally di fine seduta, che ha consentito a SP500 di superare la resistenza di area 3.840 e di arrivare fino ad un massimo di 3.872, per poi chiudere a 3.845 (+0,36%). Tonico anche l’indice tech Nasdaq100 (+0,62%).

Nonostante la chiusura positiva su entrambi i lati dell’Atlantico, il rimbalzo ha ancora parecchio da dimostrare e dovrà farlo a cominciare dalla seduta odierna.

Quello europeo appare ancora piuttosto scettico e per consolidarsi deve almeno superare con Eurostoxx50 il massimo della brutta candela ribassista di martedì, che è a quota 3.477. Ma per dare un segnale di inversione la quota da scavalcare senza più guardare indietro sta parecchio oltre, a 3.596, dove si arrestò l’ultimo rimbalzo di fine giugno.

SP500 una prima dimostrazione di volontà l’ha già data ieri, estendendo il rimbalzo oltre la prima resistenza. Ma il livello che sancirebbe l’inversione, come ho indicato ieri, è ancora da raggiungere: 3.946 per SP500 e 12.174 per Nasdaq100.

Arrivare fino lì è decisamente alla portata degli indici USA, magari già durante questa settimana.

Scavalcare queste forti resistenze, presso cui attendono già molti ordini di vendita, sarà invece impresa non impossibile, ma difficile come quella di sconfiggere Nadal o Djokovic a Wimbledon.