L’arrivo delle conferme da parte di Pfizer e Moderna che le tre dosi dei loro vaccini dovrebbero essere efficaci anche contro Omicron, almeno per preservare gli infetti dai sintomi gravi, ha rassicurato i mercati, soprattutto quelli americani, che hanno questa volta dato un corposo seguito al quarto tentativo di rimbalzo, iniziato lunedì scorso. SP500 è così riuscito a superare le prime resistenze ed avviarsi vero i massimi storici con una convinzione superiore a quella mostrata nei 3 precedenti rimbalzi di questa correzione, mai andati oltre le due sedute con segno positivo. Questa volta le sedute rialziste attuate dopo il minimo di venerdì scorso sono già tre. Ma significativa è anche l’ampiezza della risalita. Infatti, dopo aver perso poco più di 5 punti percentuali in 9 sedute, dal massimo del 22 novembre al minimo del 3 dicembre, nelle prime 3 giornate di questa settimana l’indice più importante di Wall Street e del mondo azionario ha recuperato già il 4,5%, cioè quasi tutto, e si presenta oggi ai nastri di partenza a quota 4.701, distante solo 43 punti dal massimo storico e con una sola resistenza da superare (4.703, massimo del primo rimbalzo della correzione) prima di tentarne l’ennesimo attacco. Anche il Nasdaq100 ha avuto una brillante serie di 3 sedute rialziste, con un recupero di oltre 5 punti percentuali dal minimo di venerdì scorso. Ma la sua precedente discesa dai massimi è stata più ampia (oltre -7%), per cui a questo indice manca all’appello un 2% di ulteriore rialzo e soprattutto il superamento della importante resistenza di area 16.450, per poter ambire al ritorno ai suoi massimi storici di quota 16.765. Il rimbalzo europeo appariva fino a martedì sera addirittura più vigoroso di quello americano, ma ieri tutti gli indici azionari europei hanno fatto un vistoso passo indietro, limitando così a solo due le sedute di rimbalzo dal minimo di venerdì scorso. L’arretramento è stato -1% su Eurostoxx50, la sintesi dell’azionario di Eurolandia, ma anche peggio è andata all’italiano FtseMib (-1,42%), che ha messo da parte le feste per la promozione dell’agenzia di rating Fitch e per la crescita economica più vigorosa del previsto. Eurostoxx50 si trova ora solo a circa metà del guado nella sua azione di recupero verso i massimi decennali, che distano ancora oltre 4 punti. La causa dell’arretramento europeo, oltre a ovvie prese di beneficio, va anche ricercata nel preoccupante aumento dei contagi in tutta Europa, con situazioni preoccupanti negli ospedali dei paesi dell’Europa continentale. Penso che a qualche investitore globale anche l’abbandono definitivo della scena politica ed il ritorno a vita privata della signora Merkel, avvenuto ufficialmente ieri, abbia fatto scattare qualche realizzo sull’Europa. Ora i mercati sembrano effettivamente aver necessità di digerire il rimbalzone, per trasformarlo in definitiva inversione rialzista. Per farlo occorrerà che SP500 realizzi almeno una seduta o due di ribasso, che non riescano però a sfondare i supporti di area 4.620, ma che smaltiscano un po’ di ipercomprato sui grafici intraday. Poi ci vuole una ripresa dell’impulso rialzista che riesca a violare il massimo storico. Questa mappa sarebbe in grado di proiettare l’onda 5 di (5) a raggiungere obiettivi vicini al livello psicologico dei 5.000 punti, attraverso un rally di Natale esteso anche alla fase iniziale del nuovo anno. Attenzione però ad un eventuale dietrofront significativo, che vada nuovamente a rompere quota 4.620 di SP500. Significherebbe che l’onda 4 non è ancora finita. Il movimento dai massimi storici ai minimi di venerdì scorso sarebbe solo l’onda A di 4, mentre il rimbalzo di questa settimana sarebbe l’onda B, correttiva di A. Ci vorrebbe perciò ancora l’onda C per concludere 4. Questa sarebbe ribassista, a 5 movimenti, e potrebbe portare l’indice principale USA sotto quota 4.400. Personalmente propendo per l’ipotesi rialzista, ma saranno solo le prossime 4-5 sedute a dirci se quel che abbiamo visto nei primi 3 giorni di questa settimana è stata una ripartenza verso l’infinito oppure solo un rimbalzone del gatto morto.

Pierluigi Gerbino

Borsaprof.it è un sito di informazione ed analisi per il trading online. Il responsabile e curatore di tutti i contenuti è il Dr. Pierluigi Gerbino, trader dal 1997 e 4° classificato al Campionato Top Trader edizione 2000. Borsaprof.it pubblica apprezzate newsletter per il trading online e l’operatività con Fondi ed ETF. Tiene da molti anni corsi di formazione al trading online in varie località italiane e collabora con importanti siti di analisi ed informazione finanziaria. Per informazioni: Borsaprof.it email gigiger@borsaprof.it Tel. 3398059068.

Per info visita il sito: borsaprof.it