Pungolati dalla buona cera degli indici azionari americani, anche quelli europei si sono svegliati e ieri hanno esteso il loro rimbalzo fino a cancellare del tutto il brutto ricordo della lunga candela ribassista realizzata martedì scorso. L’indice Eurosotxx50, che sintetizza l’azionario di Eurolandia, ha concesso il bis del rimbalzo di mercoledì e con un nuovo spunto da +1,95% ha scavalcato di oltre 11 punti la resistenza di quota 3.477, dando un primo segnale di riscossa.

Non basta ancora, perché sarà quota 3.596, dove si arrestò l’ultimo rimbalzo di fine giugno, il vero ostacolo da superare, per poter derubricare come falso segnale ribassista la rottura dei minimi di marzo, avvenuta martedì. È quella resistenza, se verrà superata, che darà il via libera a trasformare il rimbalzo in inversione di tendenza e consentirà di mettere nel mirino dell’estate l’ambizioso obiettivo di area 3.850.

La strada da percorrere per coprire i poco più di 100 punti che ancora separano l’indice dell’Eurozona da 3.596 potrebbe però assomigliare ai campi minati che in Ucraina l’esercito russo lascia in omaggio prima di ritirarsi.

Infatti, non possiamo certo illuderci che due giorni di rimbalzo abbiano risolto i problemi che attanagliano sempre più l’economia reale europea: l’inflazione galoppante, la crisi energetica in aumento man mano che i russi chiudono i rubinetti del gas, l’arrivo imminente della svolta restrittiva della politica monetaria della BCE, il boomerang delle sanzioni alla Russia che erode sempre più le possibilità di esportazione e importazione di molte imprese europee. Mi fermo ma potrei continuare l’elenco delle magagne che, molto probabilmente, porteranno in recessione il vecchio continente.

Sappiamo però che i mercati, anche quando sono in fase di ribasso di lungo periodo, possono effettuare dei rimbalzi anche significativi, che servono a ridurre la pressione di vendita che li ha portati in ipervenduto e consentono alle mani forti di alleggerirsi a prezzi migliori.

Per questo seguiremo le prossime puntate della serie “Le avventure dell’orso europeo” senza farci troppe illusioni che si trasformi in un toro, ma senza sorprenderci se il recupero potrà ampliarsi ulteriormente.

Anche perché sappiamo che il traino americano fa miracoli e spesso consente di ridimensionare il timore dei guai europei fino a farli quasi dimenticare. E non c’è dubbio che le magagne americane sono di gran lunga meno spaventose di quelle europee.

Ad esempio, non mi stupirei se la prossima settimana i dati sull’inflazione di giugno in USA rivelassero numeri in calo, a differenza di quelli in forte rialzo che sono arrivati dall’Eurozona.

Se così fosse verrebbe meno la necessità da parte della FED di esagerare nell’aggressività restrittiva nella riunione di fine luglio, e magari il mercato potrebbe scontare un rialzo dei tassi leggermente meno ampio dei tre quarti di punto percentuale che ora si attende.

Insomma. In USA non ci vuol molto per ribaltare il pendolo dell’emotività dal panico di fine giugno all’euforia che si vide nella seconda metà di marzo, quando Wall Street puntò sulla guerra lampo in Ucraina e l’indice SP500 recuperò l’11% in 11 sedute.

Intanto anche ieri abbiamo visto un’altra tappa di avvicinamento alla resistenza da superare per decretare l’inversione di breve periodo sull’indice SP500. La quarta seduta positiva consecutiva ha aggiunto +1,50% al rimbalzo partito col mese di luglio, mentre il Nasdaq100, da un po’ di tempo ancor più tonico del fratello maggiore, ha segnato +2,16%.

SP500 ora si trova a soli 43 punti, cioè poco più di un punto percentuale, dall’ultimo massimo discendente del 28 giugno, che si trova a 3.946 punti. Ieri ho ipotizzato che questa distanza avrebbe potuto essere coperta entro la fine di questa settimana. Resto del medesimo parere anche se non ci sarebbe nulla di male se oggi si vedesse un po’ di pullback e l’appuntamento col massimo da superare venisse rinviato alla prossima settimana.

Sebbene in USA la recessione sia assai meno probabile che in Europa, i mercati hanno ancora molto da dimostrare. Per determinare il cambiamento di sentiment in senso positivo non basta riuscire ad arrivare alla resistenza, occorre superarla con convinzione. Solo così si capirà che la paura che porta ad alleggerire le posizioni dopo un po’ di rimbalzo è scomparsa ed ha lasciato la scena a quell’ottimismo che in questo 2022 ha fatto solo fugaci apparizioni. Significherebbe anche che le mani forti hanno smesso di alleggerirsi e ricominciano ad accumulare posizioni di medio termine.

Insomma. Ora il gioco si fa duro. Occorre che i duri scendano in campo.