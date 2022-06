Sette giorni fa eravamo a discutere sul terribile mese di giugno, che ha portato l’ingresso ufficiale nel mercato orso di lungo periodo, dopo la conferma data dal re degli indici azionari, l’americano SP500, che con le prime due settimane terribili di giugno è rotolato ben oltre la fatidica perdita del 20% dall’ultimo massimo storico. Riflettevamo sul possibile eccesso di aggressività restrittiva della FED, che avrebbe potuto portare l’economia USA alla recessione, dopo aver snobbato l’inflazione per un anno, quando forse sarebbe stato più facile combatterla.

Il pessimismo pervadeva tutti i commenti che si possono leggere sul web ed un senso di scoramento abbatteva l’animo degli investitori.

Nel corso della settimana Powell ha confermato che la lotta all’inflazione è la priorità assoluta, da affrontare con misure inusuali ed anche a costo di far arretrare l’economia americana. La guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione e non ci sono segni di volontà di tregua da parte dei belligeranti. L’economia europea, stretta nella morsa delle sanzioni, che continuano a far salire le bollette energetiche delle famiglie e delle imprese europee, sta viaggiando verso una recessione assai più probabile di quella che in USA, per ora, è solo un’ipotesi. Le divisioni cominciano ad affiorare nella UE, come pure, nell’opinione pubblica di diversi paesi, una certa stanchezza ad assecondare le richieste senza fine di sempre nuove armi e aiuti bellici da parte di Zelensky, per vincere la guerra e cacciare i russi, che intanto hanno ormai occupato tutto il Donbass e ricominciano a bombardare Kiev.

Nonostante il cielo così cupo, la settimana scorsa i mercati azionari USA hanno realizzato un corposo rimbalzo, che mette i pessimisti in imbarazzo.

SP500, con un saldo settimanale di +6,45%, ha recuperato l’intera perdita della settimana precedente e con il rally messo a segno venerdì scorso, che ha fruttato circa metà del saldo settimanale, è riuscito a riportarsi all’interno del canale rialzista di lungo periodo, sfondato brutalmente e con un gap ribassista il 13 giugno. Per far ciò ha dovuto superare la resistenza di 3.838 punti (massimo del 13 e del 15 giugno) ed estendere parecchio il rimbalzo, arrivando addirittura a chiudere la settimana a quota 3.912. È una rondine che, come dice il proverbio, da sola non fa primavera, ma che, a mio parere, è più piacevole dei corvi che si vedono da 6 mesi.

Il tecnologico Nasdaq100 ha fatto anche meglio (+7,45%) ed ha recuperato non solo la perdita della settimana precedente, ma anche un pezzo della debacle di inizio giugno. Ma soprattutto ha confermato la svolta rialzista nell’indice che misura la sua forza rispetto a quella del fratello maggiore SP500. Un indice che da dicembre dello scorso anno ha iniziato un percorso discendente che è sembrato fermarsi nella seconda metà di marzo, ma che da aprile ha ricominciato a rotolare verso il basso. In giugno invece si è formato un modello di inversione rialzista con due minimi ascendenti che proprio venerdì è stato completato con la rottura del livello di resistenza di 3,08. Così le rondini cominciano ad essere due e, se continuiamo a cercare, ne troviamo una terza nell’indicatore MACD sull’indice SP500, che, dopo aver segnato minimi in divergenza rialzista due volte a maggio ed una terza il 16 giugno, la scorsa settimana è svoltato con forza al rialzo.

Detto ciò, non vorrei peccare di eccessivo ottimismo, ma la sensazione che a giugno si sia toccato il fondo, mi pare più corposa delle volte precedenti. Dovremo seguire il comportamento dell’indice SP500 per verificare il completamento di un modello di inversione a minimi ascendenti, che presuppone che si verifichino delle correzioni e delle prese di beneficio, ma che esse non riescano a sfondare l’area dei 3.700 punti. E che da quel supporto abbiano la forza di portarsi oltre il precedente massimo relativo, che per ora è 3.915, salvo ulteriori estensioni future.

La parte vuota del bicchiere riguarda l’azionario d’Europa, che ha avuto una settimana assai meno gloriosa dell’indice USA. Eurostoxx50 ha realizzato un rialzo settimanale inferiore, solo +2,75%, ma prima del lieto fine ha collezionato due sedute rialziste ad inizio settimana, annullate da altrettante ribassiste, che hanno riavvicinato i minimi della correzione, per poi essere trascinato al rialzo solo venerdì dalla ottima cera dell’indice americano. Resta però da abbattere la resistenza di 3.549, analoga a quella che SP500 ha polverizzato venerdì.

Sono segni di debolezza relativa, spiegabili con lo stress della guerra d’Ucraina, con l’inflazione che ora appare assai più galoppante in Europa che in USA, e con le incertezze in casa BCE sullo scudo anti-frammentazione che dovrebbe proteggere gli spread di Italia e Grecia, più vulnerabili di altri agli attacchi speculativi. L’impressione è che l’Europa possa solo sperare nella scia favorevole di Wall Street.