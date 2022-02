La Russia attacca l'Ucraina. Proviamo a vedere quali potrebbero essere le reazioni dei mercati, dando un'occhiata a quelle che sono le posizioni degli esperti.

Fidelity International

La posizione di Salman Ahmed, Global Head of Macro and Strategic Asset Allocation di Fidelity International.

Avevamo adottato un atteggiamento prudente già dal 4° trimestre dello scorso anno e alla luce degli eventi probabilmente lo manterremo. I due rischi più estremi sono un’estensione del conflitto agli stati baltici, cosa che attirerebbe una reazione della NATO, e le interruzioni su larga scala dell'approvvigionamento energetico europeo, dato che il 40% del gas europeo proviene dalla Russia. I mercati energetici sono infatti il canale macro globale chiave e qualsiasi escalation si aggiungerà ai rischi di stagflazione. Le sfide che devono affrontare i responsabili della politica monetaria, specialmente alla Banca Centrale Europea, sono diventate significativamente più complicate con un altro shock dal lato dell'offerta che colpisce il sistema.

I mercati devono ora valutare come gli ultimi sviluppi influenzino le implicazioni macro a medio termine. La risposta dell'Occidente sarà fondamentale, dato che le sanzioni presentate fino ad ora sono state tiepide, nel migliore dei casi.

Su base tattica, la nostra allocation è orientata verso l'Asia, con un posizionamento sovrappeso rispetto al benchmark sulla Cina e sulle regioni ASEAN. Queste regioni hanno dei margini interessanti sulle valutazioni, grazie alle precedenti correzioni, alle politiche di sostegno e ai fondamentali economici, e sono relativamente ben isolate dalla situazione geopolitica.

Le prospettive per i prossimi 12 mesi potrebbero migliorare ulteriormente. Siamo ancora a metà del ciclo e c'è la possibilità che l'inflazione si moderi, permettendo alle banche centrali di essere più moderate. Tuttavia, i rischi a breve termine sono aumentati notevolmente, e molto dipenderà da come si svilupperà la situazione tra Russia e Ucraina. La gestione attenta del rischio nei prossimi mesi sarà fondamentale, con un focus sulla protezione dai ribassi e un attento monitoraggio dell'evoluzione di questa situazione dinamica e complicata.

Per ora rimaniamo sottopesati in attività di rischio per riflettere i crescenti rischi di stagflazione e geopolitici, ma seguiremo attentamente gli sviluppi della situazione e cercheremo di rientrare nel rischio se vedremo il momento giusto e l'opportunità di farlo a lungo termine.

Aegon AM

L'analisi di

Colin Dryburgh, Investment Manager Multi-Asset Solutions di Aegon AM.

La Russia invade l’Ucraina. Per la stampa tedesca: Putin controlla la Germania come uno spacciatore un drogato.

L'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia ha mandato i mercati finanziari in modalità risk-off acuta. I mercati azionari, già colpiti dall’escalation delle tensioni nei giorni scorsi, sono scesi bruscamente, i prezzi del petrolio sono balzati sopra i 100 dollari al barile e i rendimenti dei titoli di stato sono scesi. Le ultime notizie vedono un aumento del rischio di un conflitto grave e prolungato, il cui punto finale è sconosciuto.

Le conseguenze economiche e finanziarie a breve termine degli eventi attuali saranno significativamente influenzate dalla risposta dell'Occidente in termini di ulteriori sanzioni alla Russia. Finora, i provvedimenti sono stati mirati su specifiche istituzioni finanziarie e individui russi. La Germania ha anche fermato il processo di certificazione del controverso gasdotto Nord Stream 2 che è destinato a raddoppiare la quantità di gas che scorre dalla Russia alla Germania e a bypassare il percorso tradizionale attraverso l'Ucraina.

La Russia soffrirebbe finanziariamente se le sanzioni limitassero la sua capacità di esportare materie prime. Questo potrebbe accadere direttamente o indirettamente, bloccando la Russia dai sistemi di pagamento internazionali. Tuttavia, la Russia si è preparata per una tale eventualità accumulando grandi riserve di valuta estera e lavorando su un sistema di pagamento alternativo con la Cina.

L'Europa, e la Germania in particolare, sono altamente dipendenti dal gas russo per riscaldare le case della gente, alimentare l'industria e generare elettricità. L'anno scorso l'UE ha importato più del 40% del suo consumo di gas dalla Russia. La copertina di una rivista economica tedesca ha recentemente riassunto la situazione come segue: Vladimir Putin controlla la Germania come uno spacciatore controlla un drogato. Il gas naturale è la sua droga preferita.

Nonostante le grandi implicazioni umane e geopolitiche di questa crisi, i politici e le società occidentali potrebbero non avere lo stomaco per la scarsità di energia combinata con prezzi ancora più alti dei livelli già elevati di oggi. L'aumento dei costi energetici è effettivamente una tassa sul consumo e potrebbe portare alla recessione. Se la risposta dell'Occidente non dovesse comportare un significativo autolesionismo economico, i mercati finanziari potrebbero invertire alcuni dei recenti movimenti estremi che si sono verificati.

Indipendentemente da come questa situazione si svilupperà nelle settimane e nei mesi a venire, i responsabili politici si trovano di fronte a scelte nuove e sempre più difficili. Accelerare la costruzione di energia rinnovabile per ridurre la dipendenza dalla fornitura di energia da regioni politicamente instabili, o fare marcia indietro sulla graduale eliminazione del nucleare e delle forme più inquinanti di produzione di energia? Come rispondere militarmente a una Russia che in futuro potrebbe avere gli occhi puntati su altri paesi della regione, compresi i membri della NATO? Politiche fiscali espansive per attutire il colpo dell'aumento dei costi energetici? Le banche centrali stringono più del previsto a causa delle conseguenze inflazionistiche dell'aumento dei prezzi dell'energia o meno a causa di una probabile crescita economica più debole?

Mentre noi tutti speriamo che la volatilità a breve termine che si sta vedendo finisca, a più lungo termine, la dimensione dello shock energetico e la sua potenziale persistenza sarà uno sviluppo preoccupante e avrà un impatto significativo sulle impostazioni politiche, sui tassi di crescita e sulle intenzioni di investimento di consumatori e istituzioni, allontanandosi dai percorsi che sembravano stabiliti solo un mese fa.

Ubs

La posizione di Mark Haefele, Chief Investment Officer di Global Wealth Management UBS.

Dopo che la Russia ha lanciato attacchi missilistici sulla Ucraina e ha inviato truppe militari più in profondità nel paese, le azioni globali e i rendimenti obbligazionari sono scesi bruscamente, mentre i beni rifugio e i prezzi dell'energia sono aumentati.

Secondo l’esperto, mentre i leader decideranno come rispondere all’ escalation, ci sarà da aspettarsi un proseguimento della volatilità.

I prezzi dell'energia potrebbero salire ulteriormente, e le economie che dipendono dal petrolio potrebbero vedere un aumento dell'attività economica in quei settori diversi da quello energetico.

In un contesto di crisi geopolitica, storicamente il rischio principale per gli investitori è dato da una reazione eccessiva e da una diversificazione del portafoglio insufficiente. Per questo pensiamo che sia importante per gli investitori non farsi prendere dall’agitazione e puntare a costruire un portafoglio sufficientemente robusto per superare la crisi ucraina e l'aumento dei tassi d'interesse statunitensi.

Secondo l’esperto sono cinque le azioni chiave da seguire per mantenere un portafoglio saldo durante questo periodo di incertezza: