La Russia, nazione che dopo l’invasione dell’Ucraina è finita sotto sanzioni internazionali molto stringenti, è ufficialmente entrata in default tecnico per il suo debito estero. Nonostante siano comunque presenti le risorse necessarie per mandare i pagamenti ai propri creditori, non gli è tecnicamente possibile fare arrivare i fondi a destinazione a causa delle restrizioni al suo sistema finanziario.

La causa del default, è il mancato pagamento di $100 milioni del 27 maggio che non è arrivato dopo il periodo di grazia di 30 giorni che viene sempre concesso prima di dichiarare fallimento. Solitamente, le agenzie di rating internazionali certificano sempre tali avvenimenti ma questa volta non hanno potuto farlo in quanto, sempre a causa delle sanzioni, non possono prendere in esame nessuna entità russa.

Il governo di Mosca ha fatto sapere di avere inviato il pagamento ad Euroclear ma che questo sia stato bloccato in quanto non può essere processato dalla stessa Euroclear, lasciando quindi i creditori in attesa.

Quanto accaduto è il risultato della strategia occidentale di scollegare completamente la Russia dal sistema finanziario internazionale. Le autorità di Mosca non hanno tardato a definire questo default come “una farsa” e come, secondo loro, “non si tratti in alcun modo di un default”.

Sul fronte Forex, il Rublo si sta mantenendo ancora decisamente forte nei confronti del Dollaro con la valuta russa che, paradossalmente, è quella ad essersi maggiormente rafforzata dall’inizio dell’anno ad oggi, sostenuta anche dai prezzi particolarmente alti delle materie prime.