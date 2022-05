Safilo Group ha chiuso in calo per la quarta seduta consecutiva, pe nulla sostenuto dalle indicazioni arrivate dalla stampa.

La nuova settimana si è aperta in calo per Safilo Group che ha perso terreno per la quarta seduta di fila.

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale venerdì scorso, anche ieri ha terminato gli scambi con il segno meno.

Safilo in calo per la quarta seduta di fila

A fine giornata Safilo Group ha terminato le contrattazioni a 1,41 euro, con una flessione dello 0,49% e poco più di 1 milione di azioni passate di mano, al di sotto della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,2 milioni.

Safilo Group si è mostrato debole e non ha trovato alcun sostegno nelle indicazioni contenute nella rubrica settimanale sul Sole 24 Ore.

Safilo Group: spunti dalla Lettera al Risparmiatore

La lettera al risparmiatore di domenica ha ribadito alcuni punti essenziali dell’investment case di Safilo Group.

Sulla rubrica del Sole 24 Ore è stato evidenziato che l'obiettivo prioritario del gruppo è lo sviluppo dei marchi propri, attesi raggiungere il 50% dei ricavi al 2024, dal 41% del 2021, essenzialmente per vie interne ma senza

escludere opzioni di M&A.

Le tensioni geopolitiche non hanno frenato i consumi europei, che sono sostenuti anche da una ripresa della mobilità, in particolare nel business sole.

Dalla lettera al risparmiatore è emerso che prosegue lo sviluppo del canale digitale, sia diretto che indiretto, B2B, attraverso la piattaforma You&Safilo, che sarà rafforzata nel 2023-2024 per servire meglio in particolare il cliente più sofisticato americano.

Safilo: focus su digitalizzazione processi e inflazione su materie prime

Da segnalare altresì che prosegue l’investimento nella digitalizzazione dei processi e nel marketing, atteso in crescita nel 2022 rispetto al 10% medio annuo storico.

Il management di Safilo Group non è particolarmente preoccupato per l’inflazione sulle materie prime, una componente non così rilevante nell’industria e compensabile anche grazie a efficienze specifiche non ancora a regime: 18 milioni di euro su 25 milioni realizzati fino al primo trimestre di quest'anno.

Nel complesso, questi elementi portano il management di Safilo Group a ribadire un target di EBITDA adjusted del 9%-11% entro il 2024.

Safilo: la view di Equita SIM

Un obiettivo che gli analisti di Equita SIM ritengono piuttosto prudenziale alla luce dei risultati che si aspettano possano essere raggiunti già nel 2022, con gli esperti che stimano un margine del 9,6%.

La SIM milanese evidenzia che il titolo tratta a 7,4-6,3 volte il multiplo enterprise value/EBITDA e 21-16 volte il rapporto prezzo-utili adjusted 2022-2023.

Non cambia intanto la view degli analisti di Equita SIM che su Safilo Group ribadiscono la raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 1,8 euro.