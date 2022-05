Una seduta da incubo per Safilo che dopo aver guadagnato circa un punto e mezzo percentuale martedì, ha accusato un crollo verticale ieri.

Safilo affonda con volumi boom

Il titolo ieri ha terminato le contrattazioni a 1,428 euro, con un tonfo del 9,33% e volumi di scambio esplosivi, visto che sono transitate sul mercato oltre 5,2 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,1 milioni.

Safilo: i conti del primo trimestre

Safilo è crollato dopo alcuni dati del primo trimestre, chiuso con un rialzo dl 12,4% a 282,6 milioni di euro, mentre l'Ebitda adjusted è salito del 23,8% a 32 milioni di euro.

Parlando dei ricavi si segnala il forte rimbalzo dell’EMEA, con Americhe solide e APAC ancora debole.

Bene sia i marchi propri, guidati da Smith, Carrera e finalmente Polaroid.

Il debito nel primo trimestre è stato pari a 109 milioni di euro, peggio delle attese, che però non riflettevano correttamente la stagionalità del capitale circolante netto e alcuni incassi anticipati segnalati nel quarto trimetre.

Proprio il dato sul debito ha causato il pesante sell-off che si è abbattuto ieri su Safilo.

Safilo: focus su spunti dalla call. La view di Equita SIM

Dalla conference call è emerso che aprile è coerente con il primo trimestre per Campari, con EMEA ancora bene, mentre negli Stati Uniti è attesa un po' di normalizzazione per la base di confronto sfidante.

Cruciali i mesi di maggio e giugno per la conferma del rimbalzo del sole e la resilienza degli USA.

Sull’anno, gli analisti di Equita SIM alzano leggermente le loro stime di ricavi a 1,03 miliardi di euro, che scontano una crescita organica dell'8%, un impatto delle licenze nuove e discontinuate del -4%, forex per 3,1%.

La SIM milanese mantiene una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo ritoccato verso l'alto da 1,7 a 1,8 euro.

Safilo: la view di Intesa Sanpaolo

Bullish la view di Intesa Sanpaolo che su Campari ha un rating "buy" e un target price a 1,89 euro dopo la solida trimestrale.

Per gli analisti la sorpresa principale è stata l'utile lordo, dell'8% superiore alle attese.

Intesa Sanpaolo parla di una partenza d'anno solida, specie per la redditività e questo offre buona visibilità sulle loro stime per l'intero 2022, malgrado l'incertezza alimentata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina.

Safilo al vaglio di Banca Akros

Indicazioni positive anche da Banca Akros che ieri ha rinnovato l'invito ad accumulare Safilo in portafoglio, con un fair value aumentato da 1,5 a 1,68 euro.

Per gli analisti i conti del primo trimestre sono stati buoni, con ricavi solidi cresciuti più del previsto.

Banca Akros evidenzia che il settore dell'occhialeria appare resistente e le indicazioni fornite dalla società sui potenziali sviluppi positivi nel business degli occhiali da sole in Europa nei prossimi mesi sono rassicuranti.