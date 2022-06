Il terzo giorno valido per aderire all'aumento di capitale ha proposto lo stesso copione dei due precedenti per Saipem: azioni in rally e diritti in caduta libera.

Saipem: prosegue il rally. Crollano ancora i diritti

Nel dettaglio, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rialzo spettacolare di quasi il 70%, il titolo oggi ha continuato a salire, fermandosi a 3,264 euro, con un rialzo del 6,98% e oltre 16,5 milioni di azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,8 milioni.

Mentre prosegue l'aumento di capitale, continuano ad arrivare quasi quotidianamente nuove notizie da Saipem.

Saipem: ecco cosa ha deciso la Corte di Appello di Algeri

In una nota pubblicata ieri sera, la società ha comunicato che la Corte di appello di Algeri ha confermato la sentenza di primo grado del 14 febbraio 2022, circa il procedimento relativamente alle modalità di assegnazione nel 2008 del progetto GNL3 Arzew.

Tale sentenza aveva stabilito a carico di Saipem ammende e risarcimenti danni per un importo di circa 199 milioni di euro, di cui 60 milioni ammende e 139 milioni a favore delle parti civili.

L’autorità giudiziaria italiana aveva assolto Saipem nel dicembre 2020 circa le modalità di assegnazione del progetto GNL3 Arzew.

Saipem impugnerà la sentenza

La società aveva già accantonato nel bilancio 2021 un onere di pari importo, il cui versamento era rimasto sospeso a seguito dell’impugnazione in Corte di Appello.

Saipem ha deciso di impugnare presso la Corte Suprema algerina la decisione della Corte di Appello, sospendendo gli effetti della sentenza di appello per le ammende, pari a 60 milioni di euro, mentre gli importi a favore delle parti civili, 139 milioni di euro, sono esecutivi.

Saipem: Equita SIM commenta le ultime notizie

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la notizia ha risvolti negativi per il titolo, anche se l’importo relativo alla condanna, secondo la nota, non pregiudica la validità della manovra finanziaria e la realizzazione degli obiettivi del piano strategico 2022-2025.

Nessuna modifica ala strategia di Equita SIM che su Saipem mantiene invariato il rating "hold", con un prezzo obiettivo pari a 1,38 euro.