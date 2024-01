Saipem in picchiata sul Ftse Mib. Cosa è successo?

Saipem travolto da una pioggia di vendite con volumi di scambio esplosivi: come spiegare il martedì nero?

Cala il sipario su una seduta da incubo per Saipem, che oggi è stato travolto da una violenta pioggia di vendite.

Saipem in caduta libera con volumi boom

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di oltre mezzo punto percentuale, il titolo oggi da subito ha imboccato la via delle vendite, rotolando rovinosamente.

A fine giornata Saipem si è presentato a 1,3245 euro, poco distante dai minimi intraday, con un affondo del 12,72% e volumi di scambio esplosivi, visto che sono transitate sul mercato oltre 303 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 35 milioni.

Saipem: cattive notizie dall'Australia

Saipem è crollato per diversi motivi, in primis per le notizie provenienti dall’Australia, dove il giornale online Watoday ha parlato di un grave incidente che la scorsa notte ha provocato l’apertura di un buco nel gasdotto di un progetto sul gas di Scarborough, costringendo la multinazionale Woodside a interrompere l’installazione del suddetto gasdotto.

La notizia è stata confermata dalla stessa Saipem che in una nota diffusa questa mattina ha spiegato che l’incidente non ha causato lesioni al personale e sono stati subiti danni localizzati alla dorsale, che saranno rimediati.

Nella nota si legge inoltre che la nave Castorone non ha riportato grossi danni e Saipem ha precisato che la salute e la sicurezza del suo personale, dell'ambiente e dei suoi asset è una priorità assoluta.

L’incidente in Australia non è il solo motivo all’origine del sell-off odierno su Saipem visto che a pesare sono state anche le cattive notizie da Saudi Aramco.

Saudi Aramco non aumenterà capacità produttiva

Quest’ultima ha fatto sapere che non incrementerà di 1 milione di barili di petrolio al giorno la sua capacità produttiva, diversamente da quanto previsto dal piano industriale, per via delle incertezza legate al futuro della domanda di oro nero.

Si tratta di una notizia negativa per Saipem che ha una rilevante esposizione al Medio Oriente, con una rilevante quota della sua flotta sotto contratto proprio con Aramco.

Secondo gli analisti di Jefferies, l’incidente in Australia è un caso contenuto che di fatto non rappresenta un serio rischio per il caso di investimento di Saipem, tanto che il titolo può recuperare da questa parentesi negativa.

Non a caso il broker ritiene che quanto accaduto in Australia possa essere un’opportunità che il CEO di Saipem deve cogliere per migliorare le operazioni in futuro.

Quanto invece a Saudi Aramco, gli analisti fanno notare che il mancato incremento della capacità produttiva ha ricadute anche su Saipem in termini relativi, visto che il gruppo italiano è uno dei principali contractor in Arabia Saudita.

Gli esperti di Jefferies fanno notare che il caso di investimento di Saipem non è basato sull’espansione degli investimenti, ma sulla buona esecuzione, sull’espansione dei margini e sulla generazione di cassa.

Il broker non cambia idea su Saipem e ribadisce la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 2,2 euro.