Saipem in asta di volatilità per quasi tutta la giornata: come si sono mossi azioni e diritti nel primo giorno dell'aumento di capitale. La view dei broker.

Avvio di settimana decisamente spumeggiante per Saipem che dopo una serie di sedute estremamente pesanti, oggi ha terminato gli scambi con un rialzo spettacolare.

Saipem vola dopo 5 sedute da incubo. Crollano i diritti

Il titolo non più tardi di venerdì scorso ha lasciato sul parterre quasi il 22% del suo valore, crollando per la quinta giornata di fila.

Dopo aver perso quasi il 54% del suo valore la scorsa settimana, Saipem oggi non è riuscito a fare prezzo per buona parte della seduta.

Poco prima delle ore 16 è stato ammesso alle contrattazioni e ha segnato un top di giornata a 1,7985 euro, con un rally strepitoso del 43,94% e oltre 400mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 480mila.

Saipem: partito oggi l'aumento di capitale

Diametralmente opposto l'andamento dei diritti che si sono fermati a 16,52 euro, con un crollo del 26,41% e quai 190mila scambiati.

Per Saipem oggi è partito l'aumento di capitale che sarà realizzato tramite l'offerta di 1.974.327.430 nuove azioni ordinarie, nel rapporto di 95 nuove azioni ogni azione ordinaria o di risparmio posseduta, al prezzo di sottoscrizione di 1,013 euro per azione.

L'operazione terminerà l’11 luglio 2022, mentre i diritti relativi all'aumento di capitale saranno quotati fino al 5 luglio.

L'andamento speculare di azioni e diritti si spiega con il fatto che la ricapitalizzazione di Saipem è altamente diluitiva, come già accaduto con altre società a Piazza Affari, ad esempio Banca Monte Paschi.

In presenza di operazioni di questo tipo, i diritti tendono a far calare a zero il valore delle azioni precedenti.

Saipem: Equita SIM aggiorna target

Gli analisti di Equita SIM oggi da una parte hanno ribadito la raccomandazione "hold" su Saipem dall'altra hanno aggiornato il loro target price da 45 a 1,38 euro, includendo gli effetti dello stacco del diritto per l’aumento di capitale da 2 miliardi di euro.

Il multiplo implicito della valutazione di Equita SIM resta invariato: rapporto prezzo-utili pari a circa 10 volte sul 2025, enterprise value/EBITDA di 6 volte sul 2024.

Saipem: MoU per la vendita dell’unità FPSO Cidade de Vitória

Da segnalare intanto che Saipem ha inoltre reso noto questa mattina di aver siglato un Memorandum of Agreement con BW Energy, circa la vendita dell’unità FPSO Cidade de Vitória.

Quest'ultima è attualmente di proprietà di Saipem e gestita operativamente per conto di Petrobras nel giacimento di Golfinho, al largo delle coste del Brasile, per un importo da 73 milioni di dollari, di cui 25 milioni alla chiusura della transazione Golfinho, 13 milioni al momento dell’acquisizione e sdoganamento della FPSO, previsti nel 2023, e 35 milioni in 18 rate mensili dopo l’acquisizione.

La vendita della FPSO è subordinata alla chiusura dell’acquisizione, da parte di BW Energy, del 100% dei diritti di Petrobras nel giacimento di Golfinho. Gli Gli analisti di Equita SIM evidenziano che l’accordo è in linea con i presupposti del piano strategico 2022-2025 di Saipem.

Saipem: anche Banca Akros aggiorna il target

Al pari della SIM milanese, anche Banca Akros ha aggiornato il target price di Saipem da 43 a 1,4 euro, per tenere conto dell'aumento di capitale partito oggi.