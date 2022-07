Saipem in caduta libera sul Ftse Mib: in fumo il forte rally delle ultime 4 sedute. Ecco perchè il titolo crolla e cosa aspettarsi ora.

Seduta da incubo oggi per Saipem che viene sommerso da una violentissima pioggia di vendite, scivolando in fondo al paniere del Ftse Mib.

Saipem in picchiata dopo quattro sedute in rally

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un rally di oltre il 5%, ha inanellato proprio ieri la quarta seduta consecutiva in rialzo, nel corso delle quali ha messo a segno un rialzo complessivo di quasi il 45%.

Un poderoso vantaggio che viene quasi interamente restituito al mercato in una sola sessione, visto che oggi Saipem è fotografato a 2,433 euro, con un crollo del 35,79% e volumi di scambio elevati, essendo passati di mano fino a ora oltre 3,9 milioni di azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Saipem: aumento concluso con adesione al 70%. Le prossime tappe

Saipem crolla dopo che la società ha reso noto ieri che l’offerta in opzione dell’aumento di capitale si è conclusa con circa il 70% delle nuove azioni sottoscritte, con n. 14,498,312 diritti di opzione esercitati, per un ammontare complessivo pari a 1,4 miliardi di euro.

ENI e CDP hanno sottoscritto tutte le nuove azioni loro spettanti in proporzione alle loro partecipazioni, complessivamente pari a circa il 44% dell’aumento di capitale.

I diritti di opzione non esercitati, pari a 6.284.082 inoptati, saranno offerti in Borsa a partire dalla sessione odierna, per un controvalore complessivo di circa 600 milioni di euro.

L’esercizio dei diritti acquistati in asta e la sottoscrizione delle relative azioni dovranno essere effettuati entro e non oltre le ore 14 del 14 luglio.

Saipem ha ricordato che è in essere un underwriting agreement relativo all’operazione di aumento di capitale fino a un importo massimo complessivo pari a circa 1.119,5 milioni di euro.

Si tratta della differenza tra il valore complessivo dell'aumento e il valore delle nuove azioni oggetto dell’impegno di sottoscrizione di ENI e CDP.

Saipem: ecco quando si conoscerà il valore delle nuove azioni

La comunicazione sull’esito definitivo dell’aumento di capitale sarà fornita entro l’apertura di mercato del 15 luglio.

Le nuove azioni sottoscritte saranno accreditate sui conti con codice ISIN non negoziabile IT0005497273 entro il termine della giornata contabile del 15 luglio 2022.

Equita SIM ricorda infine che le nuove azioni assumeranno codice ISIN IT0005495657 regolare, pari a quello delle azioni ordinarie Saipem attualmente in circolazione, e saranno disponibili per la liquidazione in data 19 luglio 2022.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Saipem mantiene immutata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,38 euro.

Saipem: i motivi all'origine del crollo

A pesare intanto sull'andamento del titolo in Borsa è sicuramente l'aumento di capitale altamente diluitivo che si è chiuso con il 30% di inoptato.

Gli analisti di Bestinver giudicano questo un buon risultato, considerando che il valore dei diritti era calato a zero.

Gli esperti si aspettano che quando le nuove azioni saranno disponibili, ossia lunedì 18 luglio, il prezzo di mercato di Saipem converga verso il valore di sottoscrizione di 1,013 euro per azione.

L'idea è che il titolo quindi sia destinato a scendere ancora, visto che le aspettative sono per un prezzo sotto i 2 euro, ben lontano dai valori correnti.

Stando a quanto argomento nelle sale operative, a pesare su Saipem è da una parte il timore che le banche possano in un secondo momento collocare le quote in loro possesso.

Dall'altra a zavorrare le quotazioni è anche la totale assenza di interesse per il titolo, vista la scarsa fiducia nel rilancio del gruppo e questo è un sentiment che serpeggia tanto tra gli investitori istituzionali quanto tra i retail.