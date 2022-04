A Piazza Affari l'ultima seduta della settimana prosegue nel segno delle vendite, con il Ftse Mib che arretra di quasi il 2% e accusa la peggiore performance in Europa. Saipem: brutto sell-off dopo il rally di ieri Tra le blue chips, a indossare la maglia nera è Saipem che sta vivendo una giornata molto negativa. Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un poderoso rally di quasi il 12%, il titolo oggi è partito già sotto la parità e ha ampliato progressivamente il ribasso. Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 1,1735 euro, con un affondo del 6,87% e oltre 22 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 24 milioni. Saipem penalizzato dal ribasso del petrolio. dalle prese di profitto Il titolo oggi paga pegno non solo alla negativa intonazione del Ftse Mib, ma anche al ribasso del petrolio che ta vivendo una seduta speculare a quella della vigilia. L'oro nero, infatti, dopo aver guadagnato poco più di un punto e mezzo percentuale ieri, arretra oggi dell'1,46% a 102,35 dollari. Saipem risente di questo calo, prestando il fianco a copiose prese di beneficio dopo il rally a due cifre messo a segno ieri. Il titolo perde quota all'indomani della presentazione dei conti del primo trimestre, che sono stati oggetto di attenzione anche oggi da parte degli analisti. Saipem: Equita SIM rivede le stime dopo la trimestrale Equita SIM, dopo i numeri migliori delle attese registrati da Saipem nei primi tre mesi dell'anno, ha deciso di modificare leggermente le stime per il 2022. Nel dettaglio, i ricavi sono attesi in rialzo del 28% rispetto al 24% indicato in precedenza, mentre le previsioni sulla perdita netta sono state peggiorate da 322 a 325 milioni di euro. L'ebitda adjusted è stimato ora a 547 milioni di euro, contro i 512 milioni dlla prima indicazione, mentre il debito è visto a 800 milioni rispetto ai 769 milioni messi in conto prima. Saipem: spunti chiave dalla conference call Quanto agli spunti emersi dalla conference call di ieri, gli analisti di Equita SIM apprezzano il miglioramento delle prospettive grazie all’incremento dei prezzi dell'oil&gas che risultano molto favorevoli all’avvio di nuovi progetti. I clienti sono più disposti a firmare contratti a lungo termine, con un atteggiamento positivo sulla condivisione del rischio di inflazione con il contractor. L’agenda della manovra finanziaria procede secondo le tempistiche previste: il versamento di ENI da 458 milioni di euro è già stato considerato come parte del patrimonio netto nel primo trimestre del 2022. L’assemblea straordinaria del 17 maggio delibererà la riduzione del capitale sociale attraverso la riduzione del numero di azioni ordinarie con il raggruppamento delle stesse nel rapporto di 21 azioni ordinarie per ogni 100 azioni. L’incidente alla Saipem 7000 non ha modificato l’outlook 2022, segnalando che il mezzo tornerà operativo da giugno, anche se solo con una gru. Saipem: Equita SIM conferma target e rating Gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta su Saipem, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 0,95 euro. Gli esperti confermano le stime 2023-2025 e apprezzano la conferma dell'outlook dopo un periodo complicato per l’operatività. La view sul titolo resta cauta in funzione degli effetti diluitivi legati all’aumento di capitale oltre alle incertezze del piano. Saipem: Barclays resta cauto Prudenti anche i colleghi di Barclays che oggi da una parte hanno reiterato il rating "equalweight" su Saipem e dall'altra hanno alzato il target price da 1,2 a 1,3 euro. Gli esperti riconoscono che i conti del primo trimestre sono stati caratterizzati da voci straordinarie positive, ma hanno in ogni caso superato le stime a doppia cifra. Saipem: bearish la view di Mediobanca A rivedere la valutazione di Saipem sono stati anche gli analisti di Mediobanca Securities che hanno incrementato il fair value da 1 a 1,05 euro, mantenendo ferma la raccomandazione "underperform". Gli esperti hanno definito solidi i risultati del primo trimestre, sulla scia dei quali hanno messo mano alle stime di Ebitda, alzandole del 7% per quest'anno e del 2% per il prossimo.

