Saipem catalizza gli acquisti dopo la trimestrale che ha superato le aspettative degli analisti tranne per il debito. Che fare ora con il titolo?

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un calo di quasi mezzo punto percentuale, Saipem oggi ha vissuta una mattinata all'insegna della volatilità, per poi imboccare con decisione la via dei guadagni.

Saipem in rally sul Ftse Mib

Il titolo è al momento tra i migliori del Ftse Mib, con un rally del 3,78% a 0,768 euro e forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 26,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,9 milioni.

Saipem: i conti del 2 trimestre e del 1° semestre

Saipem sta catalizzando gli acquisti dopo la diffusione dei conti del secondo trimestre, chiuso con ricavi in rialzo del 57% a 2,363 miliardi di euro, mentre la perdita netta è stata di 23 milioni, in peggioramento rispetto all'utile di 551 milioni dello stesso periodo del 2021.

L'ebitda adjusted è cresciuto del 45% a 148 milioni di euro e l'Ebit si è attestato a 31 milioni di euro, contro il dato negativo di 466 milioni registrato nello stesso trimestre dello scorso anno.

Il primo semestre è stato invece archiviato da Saipem con una perdita di 130 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdia di 779 milioni dello stesso periodo del 2021.

I ricavi sono saliti dl 37,6% a 4,187 miliardi di euro e l'Ebitda risulta positivo per 244 milioni, contro il rosso di 416 milioni nella prima metà dello scorso anno.

L'indebitamento finanziario netto post Ifrs-16 è di 1,703 miliardi di euro, contro gli 1,541 miliardi di fine 2021.

Saipem: confermato l'outlook per il 2022

Da segnalare che Saipem ha confermato l'outlook per il 2022, ricordando che lo stesso prevede un Ebitda adjusted superiore a 500 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto pari a circa 800 milioni di euro, post aumento di capitale da 2 miliardi di euro ed ex cessione del Drilling Onshore.

Il miglioramento dell'EBITDA adjusted si registra principalmente nel settore E&C Offshore e nel Drilling Offshore che hanno battuto le stime di Equita SIM, grazie ad una migliore marginalità.

Il drilling Onshore è ora ricompreso fra le discontinued operations a seguito della dismissione a KCA Deutag.

Di conseguenza, l’EBITDA adjusted del secondo trimestre della nuova Saipem è superiore alle attese di Equita SIM di 51 milioni.

A livello di utile netto, la perdita è decisamente inferiore rispetto alle previsioni e anche il portafoglio ordini è superiore alle stime.

Saipem: conti positivi per il titolo, ma la view resta cauta

Secondo la SIM milanese, il set di risultati ha risvolti positivi per il titolo, in quanto migliori delle attese e coerenti con il progressivo miglioramento delineato nel piano industriale.

La conferma dell’outlook è supportata dalla maggior visibilità post risultati della prima metà del 2022 ed è un fattore importante in una fase così delicata dell’esecuzione del piano.

Unica nota fuori linea è il debito netto, circa 100 milioni di euro peggiore delle attese degli analisti.

Non cambia la view di Equita SIM che su Saipem mantiene un atteggiamento improntato alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,38 euro.

Saipem: anche Banca Akros resta prudente

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Banca Akros che sul titolo hanno un rating "neutral", con un target price a 1,4 euro.

Per gli analisti i risultati di Saipem sono stati leggermente migliori delle attese, accompagnati dalla conferma dei target per l'anno in corso.