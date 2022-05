A Piazza Affari la seduta odierna prosegue senza infamia e senza lode per il Ftse Mib che continua a oscillare a poca distanza dalla parità.

Saipem tra i peggiori del Ftse Mib

L'andamento poco mosso dl Ftse Mib non è di alcun sostegno per Saipem che oggi ha imboccatola via delle vendite, occupando una delle ultime posizioni nel paniere delle blue chips.

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un poderoso rally di quasi il 9%, oggi ha tentato invano di spingersi ancora in avanti, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Saipem negli ultimi minuti si presenta a 5,538 euro, con una flessione dell'1,95% e oltre 1,1 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,6 milioni.

Saipem: contratto EPC da 1,35 mld

Il titolo presta il fianco alle prese di profitto dopo la corsa a perdifiato di ieri, non trovando supporto nelle ultime novità arrivate dal versante societario.

Saipem e Clough, tramite una joint-venture paritetica, hanno siglato un contratto EPC con Perdaman Industries per lo sviluppo dell'impianto urea da 2.14 mtpa sulla penisola di Burrup (Karratha) lungo la costa dell’Australia occidentale, del valore complessivo di 2,7 miliardi di dollari, segnalando che la quota di ogni partecipante alla joint-venture è 1,35 miliardi di dollari.

Equita SIM fa notare che secondo il comunicato stampa, il contratto sostituisce quello precedentemente annunciato il 30 dicembre 2020, da 2,4 miliardi di dollari per la joint-venture, rimosso dal portafoglio ordini di Saipem alla fine del marzo 2022, e riflette il mutato scenario di mercato sviluppatosi a livello globale nei mesi recenti.

L’efficacia del contratto è subordinata alla chiusura del Project Financing. Gli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia relativa all'accordo con Perdaman Industries sia positiva: il contratto vale potenzialmente il 16% della raccolta ordini 2022 di Saipem.

Saipem: il commento di Equita SIM

Trattandosi di un progetto onshore, gli analisti stimano potenzialmente un EBITDA margin a una singola cifra media.

Con questo contratto, gli analisti stimano che la raccolta ordini E&C annunciata da inizio anno sia pari a circa 3,1 miliardi di euro, rispetto ad una loro stima di 8,35 miliardi di euro per l'intero 2022.

Confermata intanto la view cauta su Saipem che per Equita SIM merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 4,5 euro.

Saipem: la view di Banca Akros

Non si sbilanciano sul titolo neanche i colleghi di Banca Akros che hanno un rating "neutral", con un target price a 4,3 euro.

Commentando le notizie arrivate questa mattina, gli analisti parlano di un contratto grande, spiegando che lo stesso suggerisce che l'outlook di mercato per gli impianti di fertilizzanti sta migliorando e questa è una buona notizia.

Saipem: le indicazioni di Bestinver

Anche Bestinver Securities, che sul titolo ha rating e target in revisione, parla di una notizie positiva per Saipem, ma al contempo gli analisti fanno sapere di ritenere poco probabile un recupero deciso del titolo fino a quando non sarà completato l'aumento di capitale.

Saipem: i rumor sull'aumento

In merito a questa operazione, indiscrezioni di Milano Finanza hanno indicato oggi che il via libera della Consob alla ricapitalizzazione entro metà giugno.

Stando a quanto scrive il quotidiano finanziario, l'idea sarebbe quella di far partire l'aumento di capitale già dal mese prossimo, un po' in anticipo rispetto a quanto già programmato.