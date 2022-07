Saipem sale in netta controtendenza dopo l'affondo delle ultime due sedute e all'indomani della chiusura dell'asta dei diritti inoptati. E ora?

In una seduta alquanto allarmante a Piazza Affari, con il Ftse Mib arrivato a perdere anche più del 4%, non passa inosservato il forte rally di Saipem che va per la sua strada e ignora l'affondo del mercato.

Saipem risorge dopo due crolli da paura

Il titolo non più tardi di ieri era crollato di oltre il 43% e il giorno prima aveva lasciato sul parterre quasi il 50% del suo valore.

Quest'oggi Saipem ritrova la retta via e dopo aver avviato gli scambi già in positivo, ha continuato a salire strada facendo.

Mentre scriviamo, il titolo si presenta a 1,187 euro, con un rally del 7,23% e volumi di scambio molto alti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato quasi 15 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 4 milioni.

Saipem: asta diritti inoptati si chiude con adesioni al 9,9%

Ieri Saipem ha comunicato che 2.052.446 diritti di opzione su un totale di 6.284.082 diritti inoptati, sono stati venduti all’asta in data 12 e 13 luglio 2022, corrispondenti a circa il 9,9% del totale delle nuove azioni dell’aumento di capitale.

Complessivamente l’offerta, per un totale di 1,97 milioni di titoli ed un corrispettivo di 2 miliardi di euro, ha avuto adesioni per il 79,9%, di cui il 44% circa da parte dei soci ENI e Cdp.

Il rimanente 20,1% sarà assorbito dal consorzio di garanzia e l’esito dell’operazione è atteso entro l’apertura di mercato del 15 luglio 2022. Le nuove azioni saranno disponibili per la liquidazione in data martedì 19 luglio 2022.

Saipem al vaglio di Equita SIM e di Jefferies

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Saipem mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 1,38 euro.

Bearish invece la view di Jefferies che oggi ha reiterato la raccomandazione "underperform", con un target price rivisto verso l'alto da 0,8 a 0,9 euro.

Dopo la corsa sulle montagne russe, vissuta da Saipem durante l'aumento di capitale, gli analisti si aspettano maggiore chiarezza con l'esito finale dell'operazione.

Gli esperti calcolano che la banche del consorzio dovrebbero accollarsi circa 407 milioni di euro dopo l'asta per i diritti inoptati.

Questo overhang, ossia eccesso di carta sul mercato, non è certo visto di buon occhio da Jefferies che per questo motivo decide di confermare il rating "underperform".

Saipem: accordo con NHS e Aramco per joint-venture in Arabia Saudita

Intanto, segnaliamo le ultime novità dal fronte societario, da cui si apprende che Saipem e la società di costruzioni saudita Nasser S. Al Hajri Corporation, hanno firmato con Saudi Aramco un accordo per l'esecuzione in Arabia Saudita di progetti EPC onshore da parte di una joint venture di nuova costituzione, la EPC National Champion.

Secondo quanto si legge in una nota, l'accordo prevede l'incorporazione della joint venture in Arabia Saudita, con competenze e capacità per eseguire l'intera gamma di attività di progetti EPC onshore, massimizzando l'impiego di risorse locali.