Saipem reagisce dopo il crollo. Come muoversi ora?

A Piazza Affari continua a rimanere alta l’attenzione su Saipem che ieri è stato colpito da un violento sell-off, con un affondo di quasi 13 punti percentuali.

Saipem risale dopo il tonfo della vigilia

Il titolo oggi da subito si è posizionato lungo la via dei guadagni, confermandosi in territorio positivo.

A fine seduta Saipem si è fermato a 1,334 euro, con un progresso dello 0,72% e volumi di scambio molto alti, visto che sono transitate sul mercato oltre 93 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 39 milioni.

Saipem: focus sull’incidente in Australia

Ieri Saipem ha confermato che si è verificato un incidente sulla sua nave posatubi Castorone al largo dell'Australia occidentale, durante le normali operazioni di posa delle tubazioni del progetto gas di Scarborough di Woodside Energy.

Non ci sono state vittime o feriti tra il personale, ma si sono verificati danni localizzati alla trunkline, che saranno riparati.

La nave Castorone non ha subito danni gravi. Il lavoro assegnato a Saipem nel gennaio 2022 riguardava l'installazione e il rivestimento della trunkline di 430 km che collegherà il giacimento di gas di Scarborough con il corrispondente impianto onshore.

La maggior parte del lavoro offshore viene svolto dalla nave posatubi Castorone nell'ambito di un contratto da 550-600 milioni di euro.

Gli analisti di Equita SIM ipotizzavano che il contratto potesse avere un margine EBITDA del 10%-12%.

Non è ancora possibile calcolare gli impatti economici dell’incidente, ma gli analisti stimano che i costi di riparazione oltre agli eventuali ritardi/penalità/risarcimenti per mancati ricavi possano anche superare ampiamente la marginalità del progetto nella peggiore delle ipotesi.

Castorone dovrebbe essere impiegato a partire dall’estate 2024 nel progetto Sakarya nel Mar Nero per Turkish Petroleum.

Saipem: Saudi Aramco riduce target sulla capacità produttiva

Ieri l'Arabia Saudita ha dichiarato di voler mantenere la sua capacità massima sostenibile a 12 milioni di barili giornalieri, rispetto ai 13 milioni precedenti.

Si tratta di un annuncio a sorpresa, dato che a novembre aveva dichiarato che stava procedendo con un progetto multimiliardario per aumentare la capacità a 13 milioni di barili giornalieri entro il 2027 per soddisfare la crescente domanda cinese e indiana.

L’annuncio ha avuto un effetto negativo su tutto il settore oil services, e in particolare sui drillers, in quanto costituirebbe il primo segnale di rallentamento nei progetti oil & gas della regione e che rappresentano la fetta di spesa più importante delle capex globali delle oil services.

Saipem sotto la lente di Equita SIM

Equita SIM ricorda che Saipem ha 4,5 miliardi di euro di backlog in Arabia Saudita, composti da 1,1 miliardi di euro drilling offshore, 1,4 miliardi E&C offshore, 2 miliardi E&C onshore, in totale il 14% del backlog di gruppo.

I progetti nel paese che non hanno ancora raggiunto la Final Investment Decision (FID), come quello di espansione di Safaniya da 10 miliardi di dollari per una produzione di 700mila barili giornalieri, potrebbero essere quindi rinviati.

Questo fattore incide più sulla pipeline dei progetti di Saipem, mentre dovrebbe avere minori implicazioni per il backlog.

Gli analisti di Equita SIM ribadiscono la raccomandazione “hold” su Saipem, con un prezzo obiettivo a 1,75 euro.

Saipem: la view di Mediobanca

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research, che ribadiscono il rating “neutral” sul titolo.

Secondo gli analisti non è facile dire se le quotazioni attuali di Saipem siano giustificate alla luce del newsflow della vigilia.

L‘idea è che l’incidente in Australia non dovrebbe avere un impatto rilevante sui risultati del gruppo, mentre relativamente allo slittamento degli investimenti in Arabia Saudita, gli analisti mettono in guardia dal possibile impatto negativo nel medio termine che si potrebbe avere in relazione ai due progetti più importanti della regione.

La crescita della top line di Saipem nella regione potrebbe essere impattata negativamente per qualche centinaio di milioni di euro con un impatto sull'Ebitda inferiore ai 50 milioni di euro.

Saipem: JP Morgan resta bullish

A scommettere su Saipem è invece Jp Morgan, che oggi ha ribadito il rating “overweight”, con un target price a 3 euro.

Commentando la decisione del ministero dell’energia di lasciare inalterata la massima capacità produttiva, gli analisti evidenziano che l’impatto sulle capex nel business upstream a livello globale è inferiore al 2%.

Saipem è una delle società più esposte a questo taglio delle spese per investimenti e JP Morgan vede un impatto sull’Ebitda del gruppo tra il 2% e il 3% nel corso dei prossimi 5 anni.