Ancora una seduta in rialzo per Saipem che, dopo aver archiviato la giornata di ieri con un progresso di quasi tre punti percentuali, si spinge ancora in avanti oggi.

Saipem a passo di gambero

Il titolo ha avviato gli scambi già in salita e dopo aver toccato un top intraday a 41,645 euro, si è mosso a passo di gambero, pur mantenendosi in positivo.

Negli ultimi minuti Saipem è fotografato a 39,8 euro, con un rialzo dello 0,15% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono passate di mano oltre 400mila azioni, già al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 350mila.

Saipem meno forte del Ftse Mib. Pesa debolezza petrolio

Il titolo mostra meno forza relativa rispetto al Ftse Mib, frenato dalla debolezza del petrolio che scende dello 0,4% a 118,5 dollari, in attesa del report sulle scorte strategiche USA che sarà diffuso nel pomeriggio.

Saipem ha catalizzato acquisti più vivaci nella prima parte della mattinata, sulla scia delle novità arrivate dal fronte societario.

Saipem: commessa offshore in Brasile

Il gruppo, infatti, ha annunciato l’aggiudicazione di una Limited Notice to Proceed (LNTP) da BW Offshore, per servizi preliminari di ingegneria per la costruzione di una unità FPSO (Floating Production Storage and Offloading) che opererà successivamente per Shell ed i suoi partner per lo sviluppo del giacimento di petrolio e gas di Gato do Mato, circa 200 km al largo del Brasile nel bacino di Santos, ad una profondità di circa 2.000 metri.

La Limited Notice to Proceed ha un valore fino a 50 milioni di dollari, con la quota di Saipem che vale circa 25 milioni di dollari.

Secondo il comunicato stampa, al completamento della LNTP, Shell e i suoi partner puntano ad aggiudicare un contratto di noleggio e gestione che includerà l’assegnazione di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (EPCI) della FPSO a un consorzio tra Saipem e BW, con consegna prevista nel 2026.

L'aggiudicazione è subordinata alla finalizzazione dei termini commerciali e del valore del contratto, in considerazione dell'attuale inflazione del mercato della catena di approvvigionamento, e alla decisione finale di investimento da parte di Shell e dei suoi partner.

Saipem: la view di Equita SIM e di Banca Akros

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia abbia, al momento, risvolti marginali per il titolo, in attesa dell’assegnazione dell’EPCI della FPSO.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Saipem mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 4,5 euro.

Bullish invece il giudizio di Banca Akros ch sul titolo ha un rating "buy" e un target price a 43 euro,

Secondo gli analisti, la commessa offshore in Brasile che si è aggiudicata Saipem conferma l'outlook promettente per il mercato offshore brasiliano e suggerisce che gli investimenti nel settore stanno migliorando.