Tra le blue chips che oggi riescono a mostrare più forza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Saipem.

Saipem volatile, ma più forte del Ftse Mib

Il titolo non più tardi di ieri ha messo a segno un rally di oltre quattro punti percentuali, reagendo dopo tre sessioni consecutive in calo.

Oggi Saipem ha avviato gli scambi in salita per poi indietreggiare e scendere sotto la parità, salvo riprendersi, mostrando comunque un andamento volatile.

Negli ultimi minuti il titolo si presenta a 0,7462 euro, con un rialzo dello 0,43% e volumi di scambio elevati, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 20 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,5 milioni.

Saipem sostenuto dal nuovo rialzo del petrolio

Saipem mostra più forza del Ftse Mib grazie alla spinta del petrolio che dopo il rialzo di ieri si regala il bis e sale ancora, presentandosi negli ultimi minuti a 98,2 dollari al barile, con un progresso dell'1,53%.

Il titolo intanto resta sotto i riflettori in vista dell'appuntamento di domani, quando la società prima dell'apertura di Piazza Affari alzerà il velo sui conti del secondo trimestre.

Saipem: domani i conti del 2° trimestre. Le stime del consenso

Il consenso elaborato da Bloomberg indica per il periodo in esame ricavi pari a 2,23 miliardi di euro, con un incremento del 40,7%, grazie soprattutto al business E&C offshore.

Anche il secondo trimestre dovrebbe chiudersi in rosso, con un risultato netto adjusted negativo per 69 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 551 milioni registrata nello stesso periodo dello scorso anno.

L'Ebitda adjusted è visto a 125 milioni di euro, in deciso recupero rispetto al dato negativo di 354 milioni del secondo trimestre del 2021, mentre per l'Ebit adjusted le stime parlano di una perdita di 7 milioni di euro, contro quella di 481 milioni dell'analogo trimestre dello scorso anno.

Infine, l'indebitamento finanziario netto di Saipem è stimato in crescita a 1,63 miliardi di euro, rispetto agli 1,25 miliardi registrati al 31 marzo 2022.

Saipem: la preview di Banca Akros

A guardare con una certa fiducia alla trimestrale del gruppo sono gli analisti di Banca Akros che si aspettano un recupero sia sul fronte dei margini che dei ricavi, in linea con gli obiettivi fissati a Saipem per l'anno in corso.

In attesa di conoscere i dati ufficiali del gruppo, gli esperti di Banca Akros mantengono una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "neutral" e un prezzo obiettivo a 1,4 euro.

Saipem pronto a svoltare con la trimestrale?

Di sicuro la trimestrale di Saipem calamiterà e non poco l'attenzione del mercato, per vedere se i conti del gruppo potranno segnare una svolta anche per il titolo.

Le azioni di Saipem, infatti, solo la scorsa settimana hanno lasciato sul parterre il 13% del loro valore, dopo la conclusione dell'aumento di capitale lo scorso 14 luglio.

L'operazione ha visto adesioni poco entusiasmanti, con il 70% coperto dal mercato e la restante quota da parte delle banche che facevano parte del consorzio di garanzia e che oggi possiedono una quota di circa il 29% del capitale di Saipem.

Gli istituti di credito coinvolti nell'operazione hanno fatto già sapere di voler vendere parte delle loro azioni, scendendo a circa il 10% del capitale.

Queta prospettiva potrebbe pesare e non poco sul titolo che di fatto deve fare i conti con un concreto rischio overhang, ossia eccesso di carta sul mercato.