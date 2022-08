A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in caduta libera per Saipem che finisce nel mirino dei ribassisti, tanto da accusare la seconda peggiore performance nel paniere delle blue chips.

Saipem: forti sell dopo il rally delle ultime due sedute

Il titolo, reduce da due sessioni consecutive in forte rialzo, vive oggi una giornata speculare a quella della vigilia, archiviata con un rally di oltre quattro punti percentuali.

Saipem oggi ha inizialmente imboccato la via dei guadagni, per poi muoversi subito a passo di gambero e accelerare progressivamente al ribasso.

Mentre scriviamo, il titolo si presenta a 0,8082 euro, con un crollo del 4,24% alimentato da forti volumi di scambio, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 22 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,8 milioni.

Saipem frenato dal crollo accusato ieri dal petrolio

Saipem paga pegno in primis all'affondo registrato ieri dal petrolio che ha lasciato sul parterre quasi il 5% del suo valore, fermandosi al di sotto dei 94 dollari al barile.

Quest'oggi l'oro nero fatica a reagire, tanto che al momento si presenta a 93,95 dollari, con un frazionale rialzo dello 0,11%.

Saipem: rumor su nuovo contratto in Qatar

Non più tardi di ieri Saipem è stato comprato a piene mani sulla scia di alcune indiscrezioni secondo cui 4 consorzi internazionali avrebbero presentato offerte a QatarEnergy per un contratto offshore che prevede l'ulteriore sviluppo del giacimento petrolifero offshore Idd El-Shargi North Dome (ISND).

Tra i soggetti in gara ci sarebbe anche Saipem con Rosetti Marino che, come ricorda Mediobanca Securities, ha una posizione ben consolidata in Qatar.

Saipem: aggiudicato contratto in Italia da ENI

Altre buone notizie sono arrivate oggi, visto che Saipem ha comunicato di essersi aggiudicata un contratto E&C offshore da ENI per il trasporto e l’installazione di una gas pipeline che connetterà i quattro pozzi dei campi di Argo e Cassiopea alla costa siciliana, per un valore di circa 300 milioni di euro.

La gas pipeline di 14’ sarà posata dal Castorone e dal Castoro 10 per una lunghezza di 60 km e una profondità massima di 660 metri.

Inoltre, la Saipem 3000 installerà degli umbilicali che connetteranno i pozzi del giacimento alla piattaforma "Prezioso".

Saipem: Equita SIM commenta le ultime novità

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia abbia risvolti marginalmente positivi per il titolo.

Il contratto vale circa il 4% della raccolta ordini E&C prevista per il 2022. Per questo tipo di progetto gli analisti di Equita SIM stimano potenzialmente un margine EBITDA a una sola cifra alta.

Con questi contratti, gli esperti stimano che la raccolta ordini E&C annunciata da inizio anno sia pari a circa 3,7 miliardi di euro, rispetto a una stima complessiva 2022 fissata da Equita SIM a 7,65 miliardi di euro.

Non cambia intanto la view degli analisti che su Saipem mantengono fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 1,38 euro.