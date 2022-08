Brutto sell-off per Saipem che scivola in fondo al Ftse Mib, complice anche il calo del petrolio. Focus sulle ultime novità: quali strategie seguire?

La settimana è partita con il piede sbagliato a Piazza Affari dove il Ftse Mib arretra al momento di oltre un punto e mezzo percentuale, scendendo poco sotto area 22.200.

Saipem in fondo al Ftse Mib

Tra le blue chip che oggi perdono più del Ftse Mib troviamo Saipem che per ora occupa l'ultima posizione nel paniere di riferimento.

Il titolo, dopo aver ceduto circa un punto percentuale venerdì scorso, continua a scendere a Piazza Affai, accusando un ribasso per la quinta seduta di fila.

Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 0,7254 euro, con un affondo del 3,87% e volumi di scambio elevati, visto che fino a ora sono già passate di mano oltre 10,5 milioni di azioni, contro la media gli ultimi 30 giorni pari a circa 14 milioni.

Scalable Capital è la piattaforma digitale di investimento leader in Europa. Perché scegliere Scalable?

● Ampia scelta di azioni, ETF, criptovalute e fondi tramite le piattaforme gettex della Borsa di Monaco o Xetra della Borsa di Francoforte.

● Possibilità di impostare piani di risparmio su azioni, criptovalute e 1.500 ETF senza commissioni e a partire da un importo di risparmio mensile di 1 euro.

● Esperienza utente efficiente e intuitiva sia sull’app che sull’applicazione web.

Con la promozione Scalable tutti i nuovi clienti che apriranno un conto, riceveranno gratuitamente un’azione o un Etf sostenibile.

Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Saipem appesantito anche dal calo del petrolio

Il titolo risente oggi della negativa intonazione del Ftse Mib, ma anche dell'andamento negativo del petrolio che dopo il rialzo delle ultime sedute torna indietro e cede l'1,36% a 89,6 dollari al barile.

Saipem rafforza cooperazione con OSRL

Saipem non trova alcun sostegno nelle ultime novità annunciate al mercato: la società italiana e Oil Spill Response Limited (OSRL) hanno firmato un’estensione dell’Accordo di Servizi già in essere.

L’obiettivo è quello di includere la fornitura di FlatFish, il drone subacqueo di Saipem per il monitoraggio ambientale e l’ispezione dell’integrità degli asset.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Oil Spill Response Limited è il più grande consorzio esistente finanziato dall’industria di settore per l’intervento in caso di sversamento di idrocarburi in mare in qualsiasi parte del mondo si verifichino, fornendo servizi di preparazione, risposta e intervento. OSRL è interamente controllata dalle compagnie oil & gas più impegnate dal punto di vista ambientale.

Saipem: cosa prevede l'attuale contratto con OSRL?

Il contratto attualmente esistente tra Saipem e OSRL prevede lo stoccaggio, la manutenzione, il training del personale e l’approntamento, incluso pronto intervento da remoto, dell’Offset Installation Equipment (OIE).

L’OIE è un sistema unico al mondo, progettato per intervenire in caso di sversamento di un pozzo sottomarino in acque poco profonde, fino a circa 600 metri di profondità, quando non è possibile l’accesso verticale diretto.

L’estensione dell’Accordo di Servizi comprende l’impiego di FlatFish per svolgere un’ampia gamma di attività offshore, tra cui l’ispezione, l’individuazione di perdite tramite il monitoraggio della colonna d’acqua e della concentrazione di disperdenti, la valutazione ambientale e il pattugliamento.

FlatFish rientra nel programma di sviluppo robotico Hydrone di Saipem, che include una serie di droni sottomarini in grado di eseguire una gamma di operazioni completamente automatiche quali ispezione, sorveglianza, manutenzione e salvataggio, in modo efficiente, sicuro ed ecologico.

Saipem: la view di Equita SIM

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Saipem mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,38 euro.