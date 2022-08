Saipem conquista una delle prime posizioni tra le blue chip e sale in controtendenza grazie al rally del petrolio e non solo.

La seduta odierna prosegue nel segno del recupero per Saipem che ritrova la retta via dopo tre giornate consecutive in calo, durante le quali ha perso oltre otto punti percentuali.

Saipem in bella mostra sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un affondo di oltre tre punti percentuali, oggi risale la china e si piazza tra i migliori del Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 0,7358 euro, con un vantaggio dell'1,93% e quasi 13 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 16,5 milioni.

Saipem tonico grazie al rally del petrolio

Il titolo ha incrementato i guadagni sulla scia del netto recupero avviato dal Ftse Mib dai minimi intraday, ma riceve un grande sostegno dall'andamento del petrolio.

Dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso in progresso di oltre tre punti percentuali, l'oro nero oggi scatta ancora in avanti e mentre scriviamo è fotografato a 96 dollari, con un rally del 3,13%.

Saipem: MoU con Quantafuel

Saipem intanto resta sotto la lente dopo che insieme a Quantafuel ha comunicato di aver siglato un memorandum d’intesa per collaborare all’industrializzazione e alla costruzione di impianti di riciclo chimico di rifiuti plastici basati sulla progettazione e la tecnologia di processo sviluppati da Quantafuel.

Questo memorandum of understanding consente a Saipem di commercializzare e realizzare a livello globale, con la licenza della tecnologia Quantafuel, impianti industriali di pirolisi, un processo termochimico che converte i rifiuti plastici solidi in prodotti liquidi o gassosi riutilizzabili come combustibili o materie chimiche per il riciclo delle materie plastiche.

Saipem fornirà inoltre i servizi smart di gestione e manutenzione, oltre alle garanzie di performance degli impianti, rilasciate congiuntamente da entrambe le società.

Saipem: Equita SIM resta cauta

Sulla scia della novità annunciata da Saipem, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di confermare la raccomandazione "hold" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 1,38 euro.