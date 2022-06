A Piazza Affari la seduta odierna prosegue nel segno del recupero per Saipem che sale in maniera ben più decisa del Ftse Mib.

Saipem in netto recupero dopo il tonfo della vigilia

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un crollo di quasi il 15%, oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni.

Nell'intraday Saipem ha toccato un top a 41,6 euro, con un rally di quasi l'8,5%, salvo poi ritracciare, pur mantenendo un ottimo vantaggio.

Mentre scriviamo, il titolo passa di mano a 39,845 euro, con un rally del 3,87% e oltre 470mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 340mila.

Saipem risale grazie anche al buon rialzo del petrolio

Saipem scatta in avanti in primis per una reazione puramente tecnica dopo il pesante affondo della vigilia.

Il titolo ritrova la retta via grazie anche al nuovo rialzo del petrolio che dopo la chiusura leggermente positiva di ieri, avanza con ben più decisione.

Negli ultimi minuti l'oro nero si presenta a 123,35 dollari, con un rialzo di due punti percentuali.

Saipem: siglato MoU con Trevi. Ecco i dettagli

Saipem si spinge in avanti anche sulla scia di alcune notizie dal fronte societario. Saipem e Trevi hanno sottoscritto un memorandum of understanding per lo sviluppo di un progetto di due sistemi di trivellazione per fori di fondazione di grande diametro destinati ai parchi eolici.

Le due società svilupperanno un progetto in grado di analizzare i dati geotecnici e geofisici specifici del sito da perforare, al fine di individuare la strategia di trivellazione più appropriata e, di conseguenza, la tecnologia più adatta.

L’accordo prevede anche la possibilità di sviluppare congiuntamente le apparecchiature di perforazione che dovrebbero poi essere gestite da Saipem nell’esecuzione di progetti di parchi eolici, facendo leva sull’expertise e sul know-how di Trevi nel settore delle fondazioni.

Saipem: la view di Equita SIM e di Banca Akros

Dopo le ultime novità comunicate da Saipem, gli analisti di Equita SIM mantengono una view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 4,5 euro.

Gli analisti devono ancora aggiornare il target price dopo il raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio avvenuto ieri, nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 esistenti e di 1 nuova azione di risparmio ogni 10.

Non si sbilanciano su Saipem neanche i colleghi di Banca Akros che oggi hanno reiterato il rating "neutral", con un fair value a 43 euro.

Commentando il memorandum of understanding siglato tra Saipem e Trevi Fin., gli analisti ritengono che tale intesasia coerente con il piano strategico 2022-2025 del gruppo che punta a rafforzare il posizionamento nel segmento offshore eolico.