Un'altra seduta da dimenticare per Saipem che si sta letteralmente sciogliendo al sole, con una perdita di valore davvero impressionante.

Saipem crolla ancora a Piazza Affari

Ieri il titolo è crollato del 48,56% dopo quattro giornate consecutive in rialzo e oggi continua a rotolare senza freni.

Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 1,157 euro, con un affondo del 40,64% e volumi di scambio esplosivi, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 12,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Saipem: oggi ultimo giorno offerta diritti inoptati

L'aumento di capitale del gruppo ha visto adesioni pari al 70% del capitale e da ieri sono offerti in Borsa i diritti di opzione non esercitati, per i quali oggi è l'ultimo giorno dell'asta.

Intanto Saipem accusa un altro tracollo a Piazza Affari e si dirige a grandi passi verso il prezzo di sottoscrizione dei nuovi titoli, pari a 1,013 euro, ricordando che questi ultimi saranno negoziabili solo a partire da martedì 19 luglio.

Saipem: approvato primo piano di sostenibilità. Cosa prevede?

Quanto alle ultime novità, segnaliamo che Saipem ha comunicato ieri che il CdA ha approvato il primo Piano di Sostenibilità dell’azienda che copre il periodo 2022-2025 ed è chiamato "Energia per un futuro sostenibile".

Il piano si articola in 12 aree strategiche ESG, indicando per ognuna obiettivi specifici e relativi programmi di attuazione: Net Zero, Biodiversità, Cantiere Carbon Neutral, Capitale umano, Diversity and Inclusion, Salute e sicurezza, Impatto locale, Catena di fornitura, Etica del business, Cybersecurity, Risk management, Innovazione.

In particolare, il piano indica l’obiettivo del raggiungimento di emissioni Net Zero al 2050 Scope 1,2,3 con i seguenti target intermedi: Carbon Neutrality delle emissioni Scope 2 dal 2025 e riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2035.

Nessuna modifica intanto alla view di Equita SIM che Saipem mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,38 euro.