Una seduta che lascia indubbiamente a bocca aperta quella vissuta oggi da Saipem che ha sfoggiato un poderoso rally a due cifre.

Saipem vola con volumi boom

Dopo aver archiviato la giornata di ieri con un progresso di quasi un punto percentuale, il titolo oggi si posizionato da subito lungo la via dei guadagni, accelerando progressivamente al rialzo.

A fine sessione Saipem si è fermato a 0,732 euro, con un rally del 12,96% e volumi di scambio esplosivi, visto che sono transitate sul mercato oltre 67 milioni di azioni, più del triplo della media degli ultimi 30 giorni.

Saipem: maxi contratto da Qatargas

Saipem è schizzato in alto dopo che la società ieri in serata ha reso noto di essersi aggiudicata un contratto da Qatargas per circa 4,5 miliardi di dollari nel E&C offshore.

L’assegnazione rappresenta il più importante contratto offshore in termini di valore economico totale nella storia della società.

Il contratto si inserisce nel progetto North Field Production Sustainability Offshore Compression Complexes - EPC 2 al largo della costa nord-orientale del Qatar.

Saipem si occuperà dell’ingegneria, l’approvvigionamento, la fabbricazione e l’installazione di due complessi di compressione offshore di gas naturale, volti a supportare la produzione del giacimento North Field, che includono due delle più grandi piattaforme di compressione su jacket in acciaio mai costruite, ponti di interconnessione, moduli alloggi e di interfaccia.

Saipem: Equita SIM commenta la nuova aggiudicazione

Gli analisti di Equita SIM stimano che il contratto possa avere una durata di circa 4 anni, in quanto il complesso di North Field è previsto avviarsi nel 2026.

La SIM milanese ritiene che la marginalità possa essere a doppia cifra percentuale e ricompresa in un range del 10%-13%, in quanto riguardante l’attività E&C offshore per un complesso di enormi dimensioni.

La marginalità media nel settore E&C offshore nel 2016-2020, il periodo pre-pandemia e privo di revisioni significative del backlog, era risultata pari al 13%.

Gli esperti ritengono che il contratto non fornisca anticipi significativi nelle fasi iniziali come nel E&C onshore.

Secondo Equita SIM la notizia ha implicazioni positive per il titolo per diversi motivi.

In primis il contratto aggiunge circa il 20% al backlog della fine del primo semestre e in secondo luogo le dimensioni del contratto forniscono maggiore visibilità al target 2025 di Saipem.

Inoltre, nel periodo 2022-2025 Saipem ha un obiettivo di raccolta ordini del segmento E&C offshore da 24 miliardi di euro di cui questo contratto rappresenta quasi il 20%.

Infine, l’aggiudicazione allevia le tensioni circa l’evoluzione della raccolta ordini data una crescita che si mantiene ancora modesta per gli investimenti nel settore oil&gas.

Non cambia intanto la strategia di Equita SIM che su Saipem mantiene invariato il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 1,38 euro.

Saipem: Banca Akros e Citi restano caute

Cauti anche i colleghi di Banca Akros che oggi hanno reiterato la raccomandazione "neutral", con un target price a 0,95 euro.

Gli analisti parlano di una notizia molto buona con riferimento al contratto da Saipem che è enorme e a loro dire migliorerà i margini della società.

L'aggiudicazione suggerisce che il settore gas è promettente e conferma la forte posizione competitiva di Saipem sul mercato.

Non si sbilanciano neanche gli analisti di Citi che sul titolo hanno un rating "neutral", con un fair value a 0,95 euro.

Secondo la banca USA, il nuovo contratto di Saipem migliora la visibilità sui ricavi per il 2024 da circa il 70% a oltre l'80%.

Saipem promosso da Jefferies

Infine, una promozone per Saipem è arrivata oggi da Jefferies che ha modificato la sua strategia, passando da "hold" a "buy", con un prezzo obiettivo rivisto da 0,9 a 1 euro.

Il broker evidenzia che quello annunciato ieri è il più importante contratto offshore in termini di valore economico totale nella storia della società.