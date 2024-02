Saipem vola dopo i risultati 2023. Le reazioni dei broker

Una seduta a dir poco spettacolare per Saipem che, dopo aver ceduto poco più di mezzo punto percentuale ieri, sta vivendo una giornata molto effervescente.

Saipem: rally a due cifre

Mentre scriviamo, infatti, Saipem passa di mano a 1,681 euro, con un poderoso rally del 13,31% e volumi di scambio boom, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 232 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 45 milioni.

Saipem: i conti del 2023

Saipem sta sbancando il mercato dopo la diffusione dei dati preliminari del 2023, chiuso con ricavi in rialzo del 19% a 11,87 miliardi di euro, mentre il risultato netto è stato positivo per 179 milioni di euro, contro la perdita di 209 milioni del 2022, mentre il risultato netto adjusted è stato positivo per 179 milioni.

Molto bene il margine operativo lordo adjusted che è passato da 595 a 926 milioni di euro, mentre l’indebitamento finanziario netto è calato da 264 a 261 milioni di euro.

Il management di Saipem ha approvato una politica dei dividendi che prevede un ritorno della cedola nel 2025, a valere sui risultati attesi nel 2024.

Saipem: outlook 2024 piano industriale 2024-2027

Quanto all’outlook 2024, Saipem prevede di realizzare per quest’anno ricavi compresi tra 12,7 e 13,3 miliardi di euro, mentre l’Ebitda margin è visto al 10%.

Il cash flow operativo dovrebbe attestarsi tra 740 e 780 milioni di euro, a fronte di investimenti racchiusi tra 440 e 480 milioni di euro.

Nel nuovo piano industriale 2024-2027, Saipem prevede un tasso di crescita composto annuo dei ricavi pari al 4%-5% e un EBITDA margin al 12% nel 2027 implicitamente pari a 1,7 miliardi di euro.

Lungo l’arco di piano il free cash flow implicito medio annuo è pari a 400 milioni di euro.

Per gli analisti di Equita SIM, i risultati del quarto trimestre di Saipem hanno superato le guidance e ampiamente le stime sia a livello di EBITDA che di generazione di cassa grazie alla performance nelle attività offshore.

Anche l’outlook per il 2024 è superiore alle aspettative, cosi come quello di fine piano molto forte e secondo gli analisti si tratta di una sorpresa dato che l’attuale management aveva fino ad ora dato indicazioni conservative dopo gli eventi che avevano portato all’aumento di capitale e dopo la recente indicazione saudita sulla riduzione della capacità massima sostenibile.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Saipem mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 1,75 euro.

Saipem: la view di Mediobanca

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research, che sul titolo ribadiscono il rating “neutral”, pur riconoscendo che i conti di Saipem sono stati ben sopra le attese.

Secondo gli analisti, con l'update del quarto trimestre Saipen mostra i frutti del lungo percorso intrapreso per migliorare la redditività dopo alcune criticità nell'esecuzione di ordini, in particolare nell'eolico offshore, negli ultimi anni.

Saipem: bullish il giudizio di Banca Akros e di Jefferies

A puntare sul titolo è Banca Akros, che invita ad acquistare, con un target price a 1,9 euro, dopo i buoni risultati conseguiti da Saipem nel 2023 e il forte miglioramento atteso nel 2024.

Anche Jefferies ha una raccomandazione “buy” sul titolo, con un fair value a 2,2 euro, dopo i dati molto positivi del gruppo, accompagnati da una guidance sul 2024 superiore alle attese.