Cala il sipario su una giornata di poco spettacolare per Saipem che oggi ha sbancato il Ftse Mib, vivendo la settima seduta consecutiva in positivo.

Saipem sfoggia un rally esplosivo con volumi da capogiro

Il titolo, dopo aver chiuso quella di ieri con un rally di circa il 3%, oggi è schizzato verso l'alto, mettendo a segno un poderoso rialzo a due cifre.

A fine sessione Saipem si è presentato a 0,9586 euro, con un balzo del 15,69% e volumi di scambio molto forti, con quasi 100 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 22 milioni.

Saipem: i risultati del 3° trimestre

Saipem è finito in orbita dopo la presentazione dei conti del terzo trimestre, archiviato con una perdita pari a 20 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al rosso di 206 milioni dello stesso periodo del 2021.

I ricavi sono cresciuti del 60,5% a 2,856 miliardi di uro, mentre l'Ebitda adjusted è salito del 23% a 182 milioni e l'ebit è stato positivo per 68 milioni, contro la perdita i 159 milioni dello scorso anno.

L'indebitamento netto è stato pari a 426 milioni, contro gli 1,54 miliardi di inizio 2022.

Saipem: rivista la guidance per il 2022

Saipem ha rivisto anche la guidance per il 2022 che non include il drilling onshore e si aspetta ora ricavi per 9 miliardi di euro, un ebitda adjusted di oltre 550 milioni contro gli oltre 400 milioni indicati in precedenza, mentre l'indebitamento finanziario netto è stimato a circa 300 milioni di euro.

Saipem: il commento di Equita SIM

Equita SIM ha parlato oggi di un terzo trimestre migliore delle attese, evidenziando che Saipem ha proseguito nel miglioramento della performance operativa, principalmente grazie al settore E&C Offshore, che ha riportato un EBITDA pari a 62 milioni di euro, superiore alle attese degli analisti.

Molto vicine alle stime le altre due divisioni che invece non mostrano miglioramenti sequenziali significativi dell'EBITDA rispetto al secondo trimestre di quest'anno.

Secondo Equita SIM, il set di risultati ha risvolti positivi per il titolo in quanto il miglioramento della guidance EBITDA 2022 di circa 150 milioni di euro, anche se prevalentemente guidato dalla performance di una divisione, è significativo e supporta il programma di risanamento del piano industriale.

La crescita dei volumi è molto forte anche su base sequenziale. La raccolta ordini è migliore delle attese,a cui si aggiunge il recente ordine da 4,5 miliardi di euro dal Qatar.

Gli analisti di Equita SIM apprezzano anche la migliore performance della generazione di cassa nel terzo trimestre, che però non si traduce in un miglioramento della guidance sul debito per fine 2022.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Saipem mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 1,38 euro.

Saipem: la view di Mediobanca

Cauti anche i colleghi di Mediobanca Securities che hanno una raccomandazione "neutral", con un target price a 0,95 euro.

Per gli analisti la trimestrale di Saipem è stata forte, oltre ad esser accompagnata da un consistente aumento della guidance.

Saipem promosso da Banca Akros

Buone notizie sono arrivate da Banca Akros che ha deciso di riservare una promozione al titolo, con un cambio di strategia da "neutral" a "buy", a fronte di un fair value a 1,4 euro.

Anche in questo caso gli analisti hanno apprezzato i buoni conti di Saipem, definendoli migliori delle aspettative.