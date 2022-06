Furia francese e ritirata spagnola oggi per Saipem che dopo aver chiuso la giornata di ieri con un calo di quasi due punti percentuali, oggi ha avviato gli scambi in salita.

Saipem sotto scacco, tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo è arrivato a segnare un top intraday a 5,782 euro, con un rally di quasi tre punti percentuali, salvo poi muoversi a passo di gambero e arretrare con decisione.

Il titolo, che al momento occupa la penultima posizione nel paniere del Ftse Mib, viene fotografato a 5,446 euro, con un affondo del 3,16% e oltre 2,6 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Saipem ignora il rialzo del petrolio

Saipem non beneficia in alcun modo del nuovo rialzo messo a segno dal petrolio che al momento si presenta a 116,35 dollari, con un vantaggio dell'1,31%.

Il titolo inizialmente sembra aver trovato supporto nelle ultime novità arrivate dal fronte societario.

Saipem: dismissione del business drilling onshore

Saipem ha comunicato oggi di aver raggiunto un accordo per la vendita delle attività di Drilling Onshore a KCA Deutag (KCAD) per 550 milioni di dollari e il 10% della nuova entità combinata.

La vendita del drilling era il primo tassello del piano di dismissioni per rafforzare la struttura di capitale e focalizzare il modello di business.

La chiusura della transazione è prevista entro il 31 ottobre 2022 per le attività in Medio Oriente ed entro il 31 marzo 2023 per le Americhe.

KCA Deutag è leader nel settore del drilling onshore e offhsore e gestisce circa 110 impianti di perforazione in 20 Paesi.

Nel 2021, KCAD ha registrato un fatturato consolidato di 1,2 miliardi di dollari e un EBITDA adjusted di 237 milioni, con una posizione finanziaria netta negativa per 400 milioni di dollari.

Nel 2021 il Drilling Onshore di Saipem aveva generato ricavi per 347 milioni di euro e un EBITDA pari a 82 milioni di euro.

Sul 2022 Saipem stima che il business rappresenti circa il 20% dell'EBITDA adjusted consolidato di gruppo.

Saipem: il commento di Equita SIM

Equita SIM fa sapere che la sua stima 2022 di EBITDA adjusted del business Drilling Onshore è pari a 117 milioni di euro, il 21% dell'EBITDA adjusted stimato di gruppo.

Gli analistti parlano di una notizia positiva e calcolano che il multiplo 2022 implicito della transazione, utilizzando le stesse valutazioni del deal per la nuova entità partecipata al 10% da Saipem, sia pari a 5,4 volte l'enterprise value/EBITDA sul 2022.

Il multiplo è circa in linea con le ipotesi per la dismissione di queste attività, pari a circa 5 volte.

Gli analisti di Equita SIM apprezzano comunque l’esecuzione della dismissione come parte del piano di ristrutturazione della società.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Saipem mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 4,5 euro.