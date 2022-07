Saipem corre per la quarta seduta di fila nel giorno in cui termina l'aumento di capitale. Le ultime novità annunciate dal gruppo.

A meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne, prosegue in netto rialzo la seduta di Saipem che si mantiene saldamente nella prima posizione del paniere delle blue chips.

Saipem scatta ancora in avanti

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un rally di oltre sette punti percentuali, oggi ha imboccato da subito la via dei guadagni, conquistando la vetta del Ftse Mib.

Mentre scriviamo, il titolo passa di mano a 3,78 euro, con un rally del 5% e oltre 4,2 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,4 milioni.

Saipem non risente in alcun modo dell'andamento negativo del Ftse Mib e non risulta penalizzato neanche dai segnali negativi che arrivano dal petrolio.

Anche se in recupero dai minimi intraday, le quotazioni dell'oro nero sono fotografate a 102,8 dollari al barile, con una flessione dell'1,91%.

Saipem: oggi termina l'aumento di capitale

Saipem continua a catalizzare l'attenzione del mercato nel giorno in cui si conclude la ricapitalizzazione del gruppo.

Oggi è infatti l'ultimo giorno utile per sottoscrivere l'aumento di di capitale da 2 miliardi di euro, visto che con la sessione odierna termina l'esercizio dei diritti partito lo scorso 27 giugno.

L'offerta dei diritti non esercitati si terrà nelle prossime due sedute di Borsa, il 12 e il 13 luglio.

Saipem aggiunge alla flotta il nuovo Jack-up Perro Negro 11

Intanto Saipem oggi ha comunicato di aver aggiunto il nuovo Jack-up Perro Negro 11 alla propria flotta di drilling offshore con battesimo l’8 luglio.

Il Jack-up, preso a noleggio su base "bareboat", è stato già assegnato ad un contratto della durata di cinque anni consecutivi, con ulteriori due anni in opzione, per lavori di perforazione nell’area del Golfo Persico.

Saipem al vaglio di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che la notizia abbia implicazioni marginalmente positive per il titolo.

Il margine atteso è inferiore alla media divisionale in quanto si tratta di un mezzo "shallow water".

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Saipem mantiene un atteggiamento improntato alla cautela, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,38 euro.