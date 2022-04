La buona intonazione mostrata oggi dal Ftse Mib non sta aiutando più di tanto i titoli del settore oil che viaggiano al di sotto della parità, con una sola eccezione.

Saipem sale da solo nel settore oil a Piazza Affari

Tra gli altri, infatti, riesce a fare meglio Saipem che, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di quasi quattro punti percentuali, oggi ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali e ora sta riuscendo a spingersi in avanti.

Negli ultimi minuti Saipem si presenta a 1,141 euro, con un rialzo dello 0,84% e oltre 5 milioni di azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 23 milioni.

Saipem snobba l'inversione di rotta del petrolio

Il titolo si muove quasi in linea con il Ftse Mib e non sembra risentire dell'inversione di rotta accusata dal petrolio.

Dopo il crollo di ieri, quando la giornata è stata archiviata con un affondo di oltre il 5%, l'oro nero ha inizialmente provato a recuperare terreno, salvo poi cambiare direzione di marcia.

Negli ultimi minuti il petrolio viene fotografato a 101,75 dollari, con un calo dello 0,56%.

Saipem: domani la trimestrale. Cosa prevede il consenso

Saipem intanto resta sotto la lente nel giorno in cui si riunisce il Cda per l'esame e l'approvazione dei risultati del primo trimestre che saranno presentati al mercato domani.

Il consenso prevede un fatturato in crescita a 2,36 miliardi di euro e una perdita pari a 75 milioni di euro, mentre l'ebitda adjusted è atteso a 112 milioni di euro.

Per l'indebitamento netto le attese sono per un lieve incremento a 1,77 miliardi di euro.

Saipem: le attese di Bestinver sui conti del 1° trimestre

Sono improntate a un maggior pessimismo le aspettative di Bestinver, i cui analisti si aspettano un giro d'affari in rialzo del 28% a 2,08 miliardi di euro, meno del consensus.

La perdita trimestrale è stimata a un livello superiore a 101 milioni di euro, mentre l'Ebitda adjusted dovrebbe mostrare un aumento del 14% a 101 milioni di euro.

Infine, per l'indebitamento netto, Bestinver punta su un peggioramento a 1,9 miliardi di euro, mentre per la raccolta ordini indica un dato pari a 1,26 miliardi di euro, in contrazione del 21% in confronto al primo trimestre del 2021.

In attesa dei dati ufficiali di Saipem, gli analisti mantengono rating e target price in revisione.

Saipem: Mediobanca resta bullish prima dei risultati

Bullish invece la view di Mediobanca Securities che sul titolo ha una raccomandazione "outperform", con un fair value a 1 euro.

Dai conti del primo trimestre di Saipem gli analisti si aspettano un giro d'affari in rialzo del 14% a 2,1 miliardi di euro, mentre l'ebitda dovrebbe attestarsi a 116 milioni di euro, al di sopra dell'indicazione del consenso.

Mediobanca punta inoltre a una raccolta ordini pari a 2,1 miliardi di euro, mentre vede l'indebitamento netto in salita a 1,8 miliardi di euro.