Saipem sotto scacco in fondo al paniere delle blue chip: non aiuta l'andamento del petrolio. Arrivano buone notizie: ecco quali e cosa fare ora.

La seduta odierna prosegue in ribasso per Saipem che sta vivendo una giornata speculare a quella della vigilia.

Saipem: nuovi sell dopo il rimbalzo della vigilia

Dopo aver lasciato sul parterre circa il 37% del suo valore in sole due sessioni, ieri il titolo ha risalito la china, mettendo a segno un progresso di circa due punti e mezzo percentuale.

Un rimbalzo che ha avuto vita breve, visto che a distanza di poche ore le vendite sono tornate a fare capolino su Saipem.

Il titolo in realtà ha avviato gli scambi in positivo, ma non è riuscito a confermare la spinta iniziale, cambiando direzione di marcia e scivolando in rosso.

Mentre scriviamo, Saipem è fotografato a 0,755 euro, con una flessione del 3,28% e volumi di scambio molto alti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 25 milioni di azioni, più del quadruplo della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5,8 milioni.

Saipem per nulla aiutato dal Ftse Mib e dal calo del petrolio

Il titolo non trova alcun sostegno nell'andamento del Ftse Mib che si è indebolito strada facendo, accelerando progressivamente al ribasso.

Nessun aiuto dal petrolio che dopo i rialzi delle ultime sedute tira il fiato e si presenta a 102,95 dollari, con un calo dell'1,2% in attesa del report sulle scorte strategiche USA che sarà diffuso nel pomeriggio.

A condizionare l'andamento di Saipem però non è tanto la performance del petrolio, la cui intonazione negativa di certo non aiuta, quando la forte volatilità ancora legata al recente aumento di capitale.

Saipem: Moody's migliora il rating e l'outlook

Saipem non riesce neanche ad essere puntellato dalle buone notizie arrivate da Moody’s che ha migliorato il corporate family rating (CFR) di Saipem a "Ba3" da "B1".

L'agenzia di rating ha inoltre modificato l’outlook a "stabile" da "under review" (sotto osservazione) e ha concluso la revisione per il downgrade iniziata il 2 febbraio 2022.

L’upgrade è stato effettuato per riflettere la conclusione dell’aumento di capitale da 2 miliardi di euro che "fornisce liquidità sufficiente per l’esecuzione del piano industriale aggiornato della società, che è ulteriormente supportato dal miglioramento del sentiment nel settore dei servizi petroliferi (OFS)".

La mossa di Moody's non ha alcun impatto sulla strategia suggerita da Equita SIM che mantiene una view improntata alla cautela su Saipem, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 1,38 euro.