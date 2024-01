Saipem in rosso dopo alcune news. Cosa c’è dietro?

A Piazza Affari la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Saipem che, pur avendo recuperato dai minimi segnati nel corso della mattinata, continua a viaggiare in rosso, occupando la penultima posizione nel paniere delle blue chip.

Saipem tra i peggiori del Ftse Mib

Il titolo venerdì scorso aveva messo a segno un rally di quasi tre punti percentuali, reagendo dopo ben quattro ribassi di fila, ma oggi ha innestato subito la retromarcia.

Negli ultimi minuti, Saipem viene fotografato a 1,422 euro, con una flessione dell'1,73% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 33 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 38,5 milioni.

Saipem frenato dal calo del petrolio

Il titolo amplifica la debolezza mostrata dal Ftse Mib, risentendo dell’andamento negativo del petrolio, che ora si presenta a 72 dollari al barile, con una flessione dello 0,94%.

Saipem: la decisione del tribunale brasiliano

Saipem intanto finisce sotto la lente sulla scia di alcune novità annunciate dalla stessa società che venerdì scorso, a mercati chiusi, ha comunicato che il tribunale brasiliano CGU, Controladoria-Geral da União ha concluso il procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti in riferimento a presunte irregolarità nell’assegnazione, risalente al dicembre 2011, del contratto per l’installazione di una gas pipeline da parte del consorzio BM-S-11.

La CGU ha riformato la sanzione indicata nel precedente provvedimento non esecutivo di interdizione a contrarre con la Pubblica Amministrazione emesso il 29 dicembre 2022, sostituendola con quella della sospensione temporanea limitata a 2 anni.

La sospensione di due anni non influisce sull'attuale portafoglio ordini in Brasile, pari a circa 2 miliardi di euro, vale a dire circa il 6% del totale portafoglio.

La sospensione incide, invece, sulle attività con Petrobras, ma non con gli altri operatori nel paese e non ha impatti sul piano industriale 2023-2026, in quanto non prevedeva l'acquisizione di ordini in Brasile.

Saipem assolta in un contenzioso in Algeria

In un comunicato separato Saipem ha reso noto che è stata assolta in via definitiva dalla Corte Suprema di Algeri nel procedimento penale relativo alla gara del 2008 per gli studi di competitive FEED in relazione al progetto Rhourde Nouss QH.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che le notizie arrivate da Saipem non abbiano risvolti significativi per il titolo, mantenendo invariata la raccomandazione “hold” con un prezzo obiettivo a 1,7 euro.

Saipem: una conferma bullish da Banca Akros

A scommettere su Saipem è invece Banca Akros, che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare, con un target price a 1,9 euro.

Relativamente all’intenzione di Saipem di impugnare la decisione della Cgu nelle opportune sedi giurisdizionali, gli analisti non si aspettano che la decisione incida sull’attuale portafoglio ordini di Saipem in Brasile, pari a circa 2 miliardi di euro.

Saipem bocciato da Mediobanca

A pesare sull’andamento odierno del titolo è invece la cattiva notizia arrivate da Mediobanca, i cui analisti hanno bocciato Saipem, con un cambio di rating da “outperform” a ”neutral”.

Gli esperti sono più cauti ora sulla raccolta ordini del gruppo oltre il 2026, motivo per cui abbandonano l’ottimismo alla base della strategia suggerita fino a ora per il titolo.