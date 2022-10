Saipem si è aggiudicata una commessa in Qatar con Qatargas per la costruzione e installazione di due impianti di compressione del gas naturale, il cui valore è di circa 4,5 miliardi di dollari. La notizia ha fatto volare il titolo in borsa oltre il 12% rispetto alla chiusura precedente.

Saipem si aggiudica un contratto da 4,6 miliardi di euro in Qatar grazie al progetto per due impianti offshore per la compressione di gas in Qatar. Secondo la nota resa pubblica dalla società, si tratta del contratto offshore più importante nella storia della società. La notizia del contratto ha fatto volare il titolo in borsa, che giovedì 20 ottobre ha guadagnato in apertura il 12% rispetto alla chiusura di mercoledì 19 ottobre.

Cosa prevede il contratto di Saipem?

Stando al comunicato stampa pubblicato dalla stessa Saipem, il contratto, dal valore di 4,5 miliardi di dollari, l'equivalente di 4,61 miliardi di euro, si compone di vari elementi che vanno dalla fabbricazione alla costruzione e installazione di due piattaforme di compressione su jacket in acciaio, che dovranno operare sul giacimento North Field in Qatar.

Saipem ha reso noto che il progetto per le due piattaforme verrà gestito in totale autonomia, attraverso le proprie strutture e verrà seguito integralmente dai propri ingegneri e operatori.

Saipem ha un'ampia e lunga conoscenza del giacimento e delle acque in cui opera, già nel 2021 si è occupata per conto di Qatargas, della costruzione e installazione, di alcuni impianti, per lo stesso giacimento North Field, destinati all'estrazione ed il trasporto di gas naturale, contratto che al momento, con l'assegnazione di una commessa da 4,61 miliardi di euro, slitta al secondo posto.

Saipem in borsa

La nota con cui Saipem ha annunciato l'acquisizione di una nuova commessa in Qatar con Qatargas per costruzione di impianti di compressione del gas naturale è stata resa pubblica nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 ottobre, dopo l'orario di chiusura dei mercati, quando il titolo Saipem quotato a Piazza Affari era stabile a 0,64€ in continuità con i giorni precedenti in cui è stata registrata una lieve giornaliera tra 0,64 e 0,66 euro.

La notizia del contratto da 4,61 miliardi di euro ha fatto volare il titolo che all'apertura di giovedì 20 ha raggiunto in poco tempo il valore di 0,71€, per poi assestarsi, a metà mattinata tra 0,71 e 0,73€, segnando una crescita del 12,93% su base giornaliera, del 10% circa a 5 giorni e del 26% su base mensile, raggiungendo di fatto il valore più alto dell'ultimo mese di contrattazione, nonostante su base semestrale pesi ancora il crollo azionario di luglio che ha portato ad una perdita complessiva di oltre il 74%.