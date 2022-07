Salvatore Ferragamo è balzato in avanti anche ieri ed è finito sotto la lente degli analisti: ecco la preview sui conti del secondo trimestre.

A Piazza Affari prosegue il buon momento per Salvatore Ferragamo che anche ieri ha catalizzato gli acquisti, salendo per la quarta seduta di fila.

Salvator Ferragamo: la corsa continua a Piazza Affari

Il titolo, dopo aver guadagnato poco più di due punti percentuali lunedì, è riuscito a fare ancora meglio ieri.

Salvatore Ferragamo si è fermato a 16,29 euro, con un rally del 3,04% e oltre 270mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 370mila.

Il titolo è stato oggetto di analisi da parte di Equita SIM che ha presentato la sua preview sui conti del secondo trimestre che saranno diffusi il prossimo 6 settembre.

Salvatore Ferragamo: le attese di Equita SIM sui conti del 2° trimestre

Gli analisti evidenziano che la performance attesa è ancora tra le più deboli del settore, ma è poco significativa vista la fase di transizione.

Equita SIM stima per il secondo trimestre di Salvatore Ferragamo un fatturato pari a 337 milioni di euro, in rialzo del 17%, ma in rallentamento sia anno su anno che rispetto al pre-Covid, con una flessione di circa il 13%, rispetto al calo del 7% circa nei primi tre mesi dell'anno.

Gli esperti assumono un rallentamento sia nel wholesale, con un rialzo di circa il 30% anno su anno, che nel retail, con un incremento di circa il 6% su base annua, considerate le basi di confronto più sfidanti.

Gli analisti pensano che su base pre-covid il trend del retail sia rimasto comunque simile al primo trimestre, in flessione di circa il 4%, grazie al miglioramento di Europa, Giappone e Resto dell’Asia, al trend ancora robusto di Stati Uniti e ad un impatto più contenuto dei lockdown in Cina dove Salvatore Ferragamo sottoperformava i competitors.

Gli esperti si aspettano un margine lordo molto solido, pari al 70,7%, ma in calo, data la base particolarmente sfidante, ricordando che nel secondo trimestre del 2021 c'era stato il picco storico, il mix geografico negativo per rallentamento Cina e l’impatto negativo dell’hedging.

Gli analisti stimano un EBIT di 61 milioni di euro, in rialzo del 3,6% anno su anno, con una flessione del 16% rispetto al secondo trimestre del 2019, rispetto al rialzo del 12% nel primo trimestre.

Salvatore Ferragamo: cosa accadrà in caso di frenata del settore?

Le stime per l'intero anno implicano un miglioramento del fatturato nel secondo semestre, leggermente sfidante nell’attuale contesto macro, ma in parte spiegato da maggiore effetto pricing e primo contributo dalle iniziative di rilancio avviate. Il focus rimane comunque sul potenziale di accelerazione nel medio termine.

Gli analisti di Equita SIM pensano infatti che, anche in caso di rallentamento del settore, la società manterrà inalterato il proprio impegno ad investire sul rilancio.

Questo, se da un lato aumenta la volatilità sui margini nel breve, dall’altro rappresenta una componente propria della società che potrà supportare il titolo man mano che le azioni annunciate diventeranno più evidenti.

Attesa un'accelerazione degli investimenti di marketing dal secondo semestre del 2022 e il lancio nuovi prodotti da fine 2022.

Salvatore Ferragamo: Equita SIM conferma il buy

Equita SIM evidenzia che Salvatore Ferragamo tratta a sconto rispetto ai competitors, ancora tra i peggiori da inizio anno, nonostante il recente parziale recupero.

Resta immutata intanto la strategia degli analisti che sul titolo ribadiscono la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 20,5 euro.