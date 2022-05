A dispetto dell'andamento ribassista dei principali indici di Piazza Affari e della performance negativa dei principali protagonisti del settore oil, prosegue in forte rialzo la seduta di Saras.

Saras scatta ancora in avanti dopo il rally della vigilia

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un rally di oltre tre punti percentuali, quest'oggi continua a catalizzare gli acquisti, riuscendo a fare ancora meglio.

Negli ultimi minuti Saras si presenta a 1,259 euro, con un fiammante rally del 5,75% e oltre 10,7 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 16 milioni.

Saras si impenna con rally petrolio

Saras scatta ancora in avanti sulla scia dell'impennata del petrolio che dopo aver provato a spingersi anche oltre quota 119 dollari, si è riportato appena sotto questo livello.

Mente scriviamo, le quotazioni dell'oro nero sono fotografate a 118,85 dollari, con un rialzo del 3,61% rispetto al close di venerdì scorso, ricordando che ieri il circuito del Nymex è rimasto chiuso a New York per via della festività USA.

Saras: accordo UE su embargo al petrolio russo

Saras approfitta del deciso allungo del petrolio, dopo che i leader dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo sull’embargo al petrolio russo.

La misura sarà parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca. L’intesa prevede un embargo per oltre i due terzi dell’import del petrolio dalla Russia entro la fine dell’anno.

Il testo dell’accordo sull’embargo consente un’esenzione temporanea per il greggio fornito via oleodotto che arriva nei paesi dell’est Europa come l’Ungheria.

Saras: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’embargo non abbia implicazioni sul "sourcing" di Saras, ma possa avere risvolti positivi per i margini di raffinazione in Europa, in quanto le raffinerie che beneficiano di un Ural a sconto rispetto al Brent, ad esempio l'Ungheria, non sarà permesso di esportare verso il resto del continente.

Equita SIM evidenzia che la capacità della pipeline dalla Russia è pari a 1,2-1,4 milioni di barili ai giorno, pari a circa il +10% della capacità di raffinazione europea.

Sulla scia delle ultime novità, gli analisti della SIM milanese ribadiscono la loro strategia bullish su Saras, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 1,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di quasi il 12% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.