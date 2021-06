[Novità Ebook] Come scegliere il tuo broker di fiducia : la nuova guida di Trend-Online che ti spiega in 10 passi, come scegliere un partner affidabile per il tuo trading . Avvia il download gratuito da qui .

Avvio di settimana al fulmicotone per Saras che sin dalle prime battute si è posizionato al di sopra della parità, allungando progressivamente il passo.

Saras in volo con volumi di scambio esplosivi

Il titolo non più tardi di venerdì scorso è sceso di circa il 2,5%, complici alcune prese di profitto dopo ben quattro sedute in forte rialzo durante le quali ha messo a segno un progresso di oltre il 10%.

Dopo la pausa di venerdì, Saras ha ripreso con decisione la via dei guadagni e negli ultimi minuti si presenta a 0,848 euro, con un rally dell'11,58% e volumi di scambio esplosivi, visto che fino ad ora sono transitate sul mercato oltre 47 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10 milioni.

Saras: speculazione su possibile OPA

Saras sta letteralmente sbancando il mercato e si riporta sui valori di giugno 2020 per diversi motivi, in primis per la speculazione legata ad alcune dichiarazioni di Fabio Caldato, partner di Olympia Wealth Management Ltd.

Caldato ai microfoni di MF-Milano Finanza ha ipotizzato una possibile OPA su Saras e tanto è bastato per infiammare le quotazioni a Piazza Affari.

Saras spinto in alto da petrolio e outlook economia

A scatenare gli acquisti sul titolo è anche l'outlook più positivo sul petrolio, grazie al venir meno delle restrizioni e alla progressiva riapertura delle varie economie a livello globale.

L'attesa per una ripresa dei viaggia in auto e in aereo, con conseguente crescita della domanda di petrolio, fa ben sperare per un deciso incremento dei margini per Saras.

Saras promosso da Bank of America. Ecco fin dove può salire ora

Come se non bastasse, a mettere le ali al titolo contribuiscono anche le ultime indicazioni arrivate da Bank of America che ha migliorato il giudizio da "neutral" a "buy", con un prezzo obiettivo incrementato da 0,7 a 1 euro, valore che implica un potenziale di ulteriore upside di oltre il 17% dopo la volata odierna.

La banca Usa ha migliorato le stime sui margini di raffinazione e di conseguenza ha rivisto al rialzo le previsioni di Ebitda del 50% per quest'anno e del 30% per il 2022.