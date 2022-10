Saras scatta ancora in avanti e corre per la quarta seduta di fila, ma il motivo non è solo la buona intonazione del settore oil. C'è dell'altro.

Avvio di settimana a tutta velocità per Saras che estende il rally partito già la scorsa ottava, tanto da vivere la quarta giornata consecutiva tutta in salita.

Il titolo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un poderoso. rialzo del 7,5%, oggi allunga ancora il passo, occupando una delle prime posizioni nel paniere del Ftse Italia Mid Cap.

Negli ultimi minuti Saras si presenta a 1,09 euro, con un rialzo del 4,01% e oltre 8,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,8 milioni.

Saras beneficia del rialzo del petrolio

Il titolo beneficia della positiva impostazione del mercato in generale e anche in particolare di quella del settore oil in particolare, favorito a sua volta dal buon andamento del petrolio.

Archiviata la sessione di venerdì scorso con un affondo di quasi quattro punti percentuali, l'oro nero risale la china e si presenta negli ultimi minuti a 86,25 dollari, con un progresso dello 0,76%.

Saras: Trafigura sale al 5,2% del capitale

Intanto, a dare man forte agli acquisti su Saras sono anche le ultime notizie che arrivano dal fronte societario.

Secondo il sito di Saras, Trafigura sarebbe salita in quota al 5.2% dal 3%.

Equita SIM ricorda che la costituzione della quota del 3% era avvenuta nell’ottobre 2020, quando Trafigura aveva comunicato di voler interagire con Saras come socio di supporto.

Da allora non ci sono stati altri comunicati in tal senso, e la narrativa di collaborazione industriale fra le due società non era emersa in modo significativo.

Chi è Trafigura

Trafigura, spiegano gli analisti, è uno dei principali trader mondiali di commodity: nel 2021 ha scambiato 1,2 miliardi di barili di greggio e oltre 1 miliardo di barili di prodotti raffinati, cui si aggiungono altre commodity.

I risultati del primo semestre di quest'anno anno mostrato una forte crescita: il fatturato di Trafigura è salito del 73% a 171 miliardi di dollari, mentre l'Ebitda è aumentato del 27% a 4,7 miliardi di dollari. Trafigura ha impianti di stoccaggio e infrastrutture in tutto il mondo.

Saras: il commento di Equita SIM

Secondo Equita SIM, l’interesse di un trader di commodity ad un raffinatore non è una novità, si veda il caso di Vitol che ha acquisito 6 raffinerie per una capacità complessiva di 480mila barili al giorno. La capacità produttiva di Saras è di 300mila barili al giorno con un unico impianto in Sardegna.

Quanto ai multipli di Saras, Equita SIM parla di un rapporto prezzo-utili di 2,4 volte e di 12,4 con riferimento rispettivamente al 2022 e al 2023, mentre il rapporto enterprise value/Ebitda è di 1,5 e di 4,4 volte.

Gli analisti ricordano infine che pre covid, le valutazioni delle operazioni nel settore della raffinazione sono risultate in media pari a un multiplo enterprise value/EBITDA di 8 volte.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Saras ribadisce la sua strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 1,42 euro.