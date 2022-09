Saras colpito da una pioggia di vendite in una giornata negativa per il petrolio e il settore oil. Ecco cosa mette sotto scacco il titolo.

Un'altra brutta seduta per Saras che dopo la pausa di ieri è ricaduto nuovamente nella rete dei ribassisti.

Il titolo ieri si è fermato sulla parità, con un frazionale rialzo dello 0,05%, dopo l'affondo di martedì, quando la giornata si è conclusa con un affondo di circa sei punti percentuali.

Saras in caduta libera dopo la chiusura invariata di ieri

Oggi Saras ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni e arrivare a toccare un top a 1,092 euro.

Da questo massimo si è avuto un brusco ripiegamento che ha visto il titolo accelerare progressivamente al ribasso.

Negli ultimi minuti Saras si presenta a 1,015 euro, con un tonfo del 4,33% e volumi di scambio vivaci, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 8,1 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,8 milioni.

Saras si allinea al sentiment negativo del petrolio e del settore oil

Saras risente della negativa intonazione dell'intero settore oil, penalizzato dall'andamento pesante del petrolio che negli ultimi minuti è fotografato a 85,7 dollari, con un crollo del 3,33%.

Saras: si indebolisce il crack del gasolio. Ecco perchè

Il titolo intanto risente delle ultime notizie: il crack del gasolio è sceso di circa 10 dollari al barile, a 36,5 dollari al barile, in funzione delle aspettative di un incremento dell'export da parte della Cina.

Il Ministero del Commercio cinese potrebbe incrementare la quota di esportazione di carburanti di 1,5 milioni di tonnellate secondo quanto dichiarato la società di consulenza OilChem.

Non è chiaro quanto di questa quota di carburante sarà diesel. La Cina ha emesso circa 22,5 milioni di tonnellate di quote di esportazione per carichi di prodotti raffinati a luglio, circa il 40% inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'energia, quest’anno le esportazioni di carburante della Cina sono state inferiori ai livelli dell’anno precedente di circa 580 kbbl al giorno. La domanda giornaliera di diesel nel mondo è di circa 28 milioni di barili.

Saras: Equita SIM parla di notizie negative

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che la notizia ha implicazioni negative per il titolo Saras.

Il calo delle esportazioni cinesi è stato un fattore che ha contribuito a sostenere i margini di raffinazione quest’anno.

Parte della capacità di raffinazione della Cina non viene attualmente utilizzata, in quanto l’economia si sta riprendendo dal blocco dei virus.

Una potenziale quota di esportazione di 1,5 milioni di tonnellate equivarrebbe a circa 11,2 milioni di barili all’anno o 30mila barili al giorno, un incremento poco significativo per l’equilibrio tra domanda e offerta.

Tuttavia, il mercato lo potrebbe considerare come un segnale di ripresa dell’export di tutta la capacità cinese, che però riporterebbe comunque solo l’1% circa di consumi diesel anni sul mercato.

Equita SIM fa sapere che le sue stime sul crack diesel incorporano già una normalizzazione a partire dall’ultimo trimestre 2022.

Nessuna modifica intanto alla strategia suggerita dagli analisti per Saras, con una raccomandazione "buy" e un prezo obiettivo a 1,42 euro invariati.