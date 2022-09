Saras rivede le vendite dopo il rimbalzo di ieri sostenuto dall'aggiornamento sui margini di raffinazione. Per gli analisti è buy con un buon upside.

A dispetto dell'andamento positivo degli indici di Piazza Affari, che hanno accelerato al rialzo dopo la diffusione del dato sul lavoro USA, si conferma in calo la seduta di Saras.

Saras: tornano le vendite dopo il rimbalzo di ieri

Il titolo ieri ha recuperato circa un punto percentuale dopo il forte ribasso accusato nelle due giornate precedenti.

Un rimbalzo che però ha avuto vita breve, visto che a distanza di poche ore Saras è tornato nella rete dei ribassisti.

Mentre scriviamo, il titolo si presenta a 1,194 euro, con un calo del 2,25% e oltre 5,6 milioni di azioni passate di mano fino a questo omento, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 9,3 milioni.

Saras: cosa tiene sulle spine il mercato?

Saras è stato colpito da un violento sell-off due giorni fa, dopo le indicazioni arrivate da ENI che ha rivisto verso l'alto il contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per il caro bollette, dai 550 milioni di euro indicati a fine giugno a circa 1,4 miliardi di euro.

Il mercato teme che dopo ENI anche altre società possano rivedere i conti e annunciare cifre ben diverse relativo all'impatto della tassa sugli extra profitti.

Saras: balzano i margini di raffinazione

Ieri intanto Saras ha risalito la china sulla scia dell'aggiornamento riguardante i margini di raffinazione nell'area del Mediterraneo, che hanno segnato nell'ultima settimana un forte recupero da 1,5 a 14,8 dollari al barile, contro la media di agosto pari a 7,1 dollari al barile.

Saras: crack sul diesel ancora molto sostenuto

Proprio in funzione dei margini eccezionali sul diesel di luglio e soprattutto agosto, del calo del margine sulla benzina e l’incremento del costo dell’energia, gli analisti di Equita SIM hanno deciso di migliorare la stima di eps 2022 di Saras a 0,44 euro, con un incremento del 14%.

I margini sul diesel si mantengono forti grazie ad un livello di scorte molto basso sia in Europa che in Nord America e per effetto della domanda proveniente dalla sostituzione del gas.

Le nuove ipotesi per la seconda metà dell'anno, vedono il crack sul diesel a 27,5 dollari al barile contro i 20 precedenti e quello sulla benzina in calo da 15 a 11,5 dollari al barile.

Il diesel rappresenta circa il 50% dei volumi di Saras, mentre la benzina circa il 20%.

Saras: indicazione su windfall tax può essere confermata

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il messaggio fornito da Saras nella call di presentazione dei conti del secondo trimestre, sulla windfall tax in prossimità di 100 milioni di euro possa essere confermato.

Questo perchè si trattava già di una stima nello scenario peggiore che includeva anche il tema della "territorialità".

Saras: la view di Equita SIM

La SIM milanese mantiene una view bullish su Saras, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 1,42 euro.

Secondo gli analisti, il titolo tratta ad una valutazione attraente anche su un utile normalizzato, in considerazione del rafforzamento di capitale nel 2022 creato dalla generazione di cassa relativa ai margini eccezionalmente forti.