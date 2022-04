Scalable Capital continua l’espansione internazionale lanciando la sua offerta in Italia con l’obiettivo di perseguire la missione di diventare la piattaforma di investimento digitale leader in Europa. La piattaforma fintech introdurrà Scalable Broker, dando la possibilità agli investitori retail italiani di investire in azioni, ETF e criptovalute e di impostare piani di risparmio automatici in maniera completamente gratuita. Regolamentata dall'autorità di vigilanza finanziaria tedesca BaFin e registrata presso CONSOB, Scalable Capital fornisce un'offerta completa, sicura e allo stesso tempo all’avanguardia.

Erik Podzuweit, fondatore e co-CEO di Scalable Capital, ha così commentato l’ingresso nel mercato italiano: "Gli italiani hanno significativamente incrementato la loro propensione al risparmio, soprattutto negli ultimi due anni e sempre più persone stanno considerando opzioni di investimento. La nostra piattaforma di investimenti mira ad andare incontro alle esigenze di tutte le tipologie di investitori retail italiani con un’interfaccia lineare e intuitiva. Il mondo degli investimenti, infatti, dovrebbe essere semplice e alla portata di tutti, e noi di Scalable Capital, tramite un’offerta che non prevede un investimento minimo o commissioni nascoste, vogliamo permettere a tutti di interessarsi attivamente al proprio benessere economico. Chiunque pensasse di fare investimenti dovrebbe prendere in considerazione Scalable Capital".

Il mercato italiano possiede un forte potenziale inespresso e siamo convinti di poter contribuire a rendere il mondo della finanza più accessibile e trasparente per tutte le tipologie di potenziali investitori - ha commentato Alessandro Saldutti, Country Manager con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Scalable Capital sul mercato italiano -. Gli Italiani hanno un’alta propensione al risparmio, storicamente conservato in conti deposito e obbligazioni statali. Però la crescente inflazione e i bassi rendimenti di questi strumenti fanno sì che ogni giorno sempre più Italiani stiano valutando di investire nei mercati finanziari. È per questo che crediamo che il nostro modello riscuoterà un grande successo.

Un’offerta completa con un pricing model innovativo

Scalable Broker offre ai clienti italiani un servizio completo di brokeraggio, dando loro accesso a più di 6.000 azioni globali, tra cui blue chip italiane, titoli tecnologici americani e mercati asiatici. Poiché tutte le transazioni vengono effettuate esclusivamente attraverso borse europee (Gettex e Xetra) e sono regolate in euro, non sono previste foreign exchange fees. Gli investitori possono diversificare i loro investimenti attraverso più di 1.500 ETF e 1.700 fondi comuni, nonché operare con tutte le principali criptovalute. Scalable Capital, inoltre, offre il più grande universo di ETF che aderiscono ai criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e che perseguono investimenti socialmente responsabili (SRI).

Caratteristiche come l’esteso intervallo orario di trading (dalle 08:00 alle 22:00), i dati di prezzo gratuiti e in tempo reale, gli alert di prezzo e molto altro sono uniti in un'interfaccia moderna e intuitiva su web e app (iOS e Android). A completare l’offerta, un servizio clienti multicanale che include una funzione di tax reporting allineata alla legislazione italiana.

L'azienda offre diversi pricing model in grado di soddisfare ogni richiesta: l’opzione FREE Broker offre piani di risparmio in azioni ed ETF senza commissioni e operazioni a costo zero in oltre 700 ETF partner PRIME (iShares di BlackRock, Invesco e DWS Xtrackers). Gli ordini di altri strumenti partono da soli 0,99 €. L’opzione Broker PRIME include tutti i servizi del modello FREE e sostituisce il costo d’ordine di 0,99 € con una tariffa forfettaria di trading di 2,99 €, permettendo un numero illimitato di operazioni senza costi aggiuntivi.

Negoziazione di criptovalute simili alle azioni su borse regolamentate

L’offerta Crypto offre un accesso facile, conveniente e sicuro agli investimenti in criptovalute attraverso le borse regolamentate europee. Ciò rende unica l'offerta di Scalable in quanto combina la sicurezza del trading su una borsa regolamentata con l'esposizione fisica all'asset class delle criptovalute. Non c'è bisogno di aprire un portafoglio separato o pagare per gli alti costi normalmente associati all’investimento in monete digitali. Le criptovalute sono semplicemente detenute sotto forma di titoli sul conto esistente del cliente.

Altri servizi in cantiere per i clienti italiani

Già oltre 500.000 clienti hanno riposto la propria fiducia nell'unicorno fintech Scalable Capital, con oltre 6 miliardi di euro investiti sulla piattaforma.

Scalable Broker, con l’offerta di piani di risparmio e crypto è solo l'inizio - afferma Erik Podzuweit -. Puntiamo a lanciare la nostra piattaforma di investimento completa sul mercato italiano. Renderemo accessibili ai clienti italiani numerosi servizi aggiuntivi, tra cui il nostro robo advisor, leader del settore in Europa.

Scalable Capital

Scalable Capital è una piattaforma di investimento digitale leader in Europa che ha l’obiettivo di rendere gli investimenti facili e accessibili a tutti. Con Scalable Broker, i clienti possono scambiare azioni, ETF, fondi, criptovalute in modo indipendente e quindi creare il proprio portafoglio. Invece, con Scalable Wealth, il servizio di Robo Advisor, i clienti possono avere i loro risparmi investiti professionalmente attraverso il servizio di gestione patrimoniale digitale. Più di 500.000 clienti utilizzano già questi servizi. Scalable Capital è stata fondata nel 2014 ed è già attiva in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Austria. La società di investimento, che è supervisionata da BaFin e dalla Bundesbank, ha più di 6 miliardi di euro sulla sua piattaforma. Oltre alla sua attività per i clienti privati, la società sviluppa soluzioni B2B. I suoi partner di lunga data includono ING, Barclays Bank nel Regno Unito, il robo-advisor Oskar e il gruppo Santander in Spagna. Scalable Capital impiega più di 380 persone nei suoi uffici di Monaco, Berlino e Londra. Insieme al team fondatore e di gestione intorno a Erik Podzuweit e Florian Prucker, lavorano per permettere a tutti di diventare investitori.