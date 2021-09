Non riesci ad arrivare a fine mese? 50€ in più ti farebbero comodo? Clicca qui ORA per scoprire come migliorare la tua vita sin da subito.

Complice la frenata del Ftse Mib che ha azzerato il vantaggio iniziale e si è riportato sulla parità, prosegue senza infamia e senza lode la seduta di Snam. Snam resta al palo Il titolo, reduce da quattro sedute consecutive in calo, dopo aver chiuso quella di ieri con un frazionale calo dello 0,1%, oggi fatica ad allontanarsi dai valori del close della vigilia. Snam negli ultimi minuti si presenta a 4,784 euro, con un frazionale rialzo dello 0,04% e circa 2 milioni di azioni transitate sul mercato fino ad ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 6,2 milioni. Snam: nuovi accordi commerciali Il titolo non reagisce alle ultime novità sul fronte societario, con Snam che procede nel percorso di sviluppo dell’idrogeno con nuovi accordi commerciali. Nel dettaglio, il gruppo ha siglato un accordo con Irena per studiare ed eventualmente implementare, insieme ad altri partner, progetti pilota per la produzione, trasporto e distribuzione di H2 da rinnovabili. Con Iris Ceramica invece, Snam ha siglato un protocollo di intesa per sviluppare la prima fabbrica di ceramica al mondo alimentata ad idrogeno verde nel nuovo stabiliment di Reggio Emilia. Snam sotto la lente di Equita SIM e di Mediobanca Gli analisti di Equita SIM evidenziano che gli accordi non hanno impatti diretti nel breve termine, ma costituiscono tasselli importanti nello sviluppo della strategia idrogeno di lungo termine. Confermata la view cauta su Snam che per la SIM milanese merita una raccomandazione "hold" con un prezzo obiettivo a 5,1 euro. Bullish invece la view di Mediobanca che oggi ha reiterato il rating "outperform" su Snam, con un target price a 5,15 euro. La conferma giunge dopo che il gruppo ha siglato siglato il protocollo di intesa con Iris Ceramica Group per un progetto industriale.

