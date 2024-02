Snam ancora giù. Cosa ha detto l’AD del gruppo?

Snam in calo per la quarta seduta di fila, ma meno delle altre utility dopo l’intervista al CEO Venier.

Nuova seduta in calo per Snam che anche oggi perde terreno, viaggiando in rosso per la quarta giornata consecutiva.

Snam giù per la quarta seduta di fila

Dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un ribasso dello 0,73%, il titolo oggi ha avviato gli scambi in rialzo, salvo poi muoversi a passo di gambero.

Negli ultimi minuti Snam si presenta a 4,335 euro, con un calo dello 0,76% e oltre 2,4 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 6,7 milioni.

Snam debole: nessun aiuto dai BTP. Sale anche lo Spread

Il titolo si muove in linea con la debolezza mostrata dal Ftse Mib e con l’andamento negativo delle utility, rispetto alle quali però riesce a difendersi meglio.

Snam non beneficia certo delle indicazioni che arrivano dal mercato obbligazionario, dove lo Spread BTP-Bund sale dello 0,25% a 144,29 punti base, mentre qualche vendita sui BTP favorisce un rialzo dei tassi, tanto che il rendimento del titolo a 10 anni viaggia in progresso dello 0,32% al 3,831%.

Snam: spunti dall’intervista al CEO Venier

Snam intanto finisce sotto la lente del mercato, sulla scia di un’intervista rilasciata dall’AD del gruppo a Il Messaggero.

Il CEO Stefano Venier sottolinea che con la seconda nave che arriverà ad inizio 2025 a Ravenna, LNG in Italia potrà salire al 40% dei consumi.

Sarà rafforzato il corridoio di import dal sud Italia grazie alla Dorsale Adriatica. Le

autorizzazioni hanno avuto una decisa accelerazione e le opere saranno avviate entro

maggio.

Dall’intervista è emerso che l’Italia può diventare hub di accesso del gas verso i paesi Europei più vicini. La capacità di export salirà da 6,5 a 10 miliardi di metri cubi.

Il CEO ha dichiarato che Snam può trasportare 45 miliardi di metri cubi da Sud sui 63 miliardi consumati in Italia e con la Dorsale Adriatica l’import da sud può salire di ulteriori 10 miliardi di metri cubi, cioè l’80% dei consumi attesi.

Grazie alle infrastrutture flessibili il paese potrà beneficiare di prezzi competitivi del gas.

L’Italia può avere un ruolo anche nel trasporto dell’idrogeno, con il riconoscimento dell’Unione Europea del South H2 Corridor tra i 5 corridoi strategici a livello comunitario.

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’intervista conferma l’accelerazione degli investimenti per la costruzione della dorsale Adriatica che assicura visibilità al piano di investimenti per 11,5 miliardi di euro entro il 2027.

La SIM milanese evidenzia che Snam tratta a multipli economici, ossia un rapporto enterprise value/RAB 2024 del 13% e un rapporto prezzo-utili di 13 volte.

Da non dimenticare, infine, che il titolo vanta un interessante rendimento del dividendo del 6.4%, che salirà al 6,9% in tre anni.

Non cambia intanto la view della SIM milanese che su Snam mantiene invariata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 5,4 euro, valore che implica un potenziale di upside di oltre il 24% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.