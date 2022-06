A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in buon rialzo per Snam che, dopo aver avviato la settimana ieri con un frazionale calo dello 0,22%, ha imboccato la via dei guadagni oggi.

Snam in buon rialzo

A meno di un'ora dalla chiusura delle contrattazioni odierne, il titolo si presenta a 5,032 euro, con un progresso dell'1,68% e oltre 3 milioni di azioni scambiate fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 6,4 milioni.

Snam: fissato a 13,5 euro prezzo IPO di De Nora

Snam guadagnato terreno sulla scia delle indicazioni riportate da Bloomberg, da cui si è appreso che De Nora ha reso noto il prezzo di IPO pari a 13,5 euro per azione, cioè nella parte inferiore del range indicato tra 13,5 e i 16,5 euro.

La valutazione post-money dovrebbe essere di 2,7 miliardi di euro, con un flottante del 20%, di cui il 10% attraverso un aumento di capitale.

Snam detiene una partecipazione del 35,6% in De Nora e dovrebbe ridurla con collocamento.

Thyssenkrupp aveva già deciso nelle settimane scorse di rinviare l’IPO della sua controllata TK Nucera, società attiva nella costruzione di elettrolizzatori di cui De Nora detiene una quota del 34%.

Snam: debutto in Borsa di De Nora il 30 giugno

Equita SIM evidenzia che per De Nora si tratta di una valorizzazione inferiore rispetto alle indiscrezioni dei mesi scorsi, anche se già attesa.

Da notare che il debutto di De Nora in Borsa è atteso il 30 giugno e non pi ùil giorno 29 come indicato in un primo momento.

Snam: Equita resta cauta

Nella loro somma delle parti, gli analisti di Equita SIM valutano la quota del 35,6% di De Nora a circa 900 milioni di euro, in linea con i prezzi di IPO della società.

Nessuna modifica alla view della SIM milanese che mantiene un atteggiamento improntato alla cautela su Snam, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 5,3 euro.