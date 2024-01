Snam risale. I giudizi degli analisti sul piano industriale

Snam ha recuperato leggermente terreno dopo il calo di ieri in scia alla presentazione del nuovo piano industriale.

Chiusura positiva oggi per Snam, che ha recuperato solo in minima parte le perdite di ieri, quando la giornata si è conclusa con una flessione di quasi tre punti percentuali.

Il titolo oggi si è fermato a 4,514 euro, con un progresso dello 0,4% e volumi di scambio vivaci, visto che sono passate di mano oltre 13 milioni di azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a poco pi di 6 milioni.

Snam: il piano industriale 2023-2027

Snam ieri ha presentato il piano industriale 2023-2027 che prevede 11,5 miliardi di euro di capex nel periodo, rispetto ai 10,3 miliardi attesi da Equita SIM.

Positiva l’accelerazione del 2024 con 2,9 miliardi di euro per l’anticipo della costruzione della Dorsale Adriatica e maggiori capex per LNG.

Per il periodo 2028-2032 Snam indica in ulteriori 14,5 miliardi di euro i capex attesi, includendo anche 4 bn per la dorsale dell’Idrogeno.

La crescita della RAB superiore al 6% è migliore del 5,5% stimato da Equita SIM, più elevato il target di EBITDA 2027 a 3.2 miliardi, contro la stima degli analisti di 2,96 miliardi di euro, grazie ai maggiori capex in 0attività regolate.

Il contributo della transizione energetica è confermato flat sul 2026 a 140 milioni di euro, rispetto ai 170 milioni attesi da Equita SIM.

Sul 2024 l’indicazione di EBITDA è superiore alle stime, anche grazie al nuovo metodo ROSS, con una guidance a 2,7 miliardi di euro, mentre la stima di utile netto 2024 a 1,18 miliardi di euro è in linea.

Infine, il tasso medio annuo composto di crescita dell’eps è atteso al 4% al 2027 ed è superiore al 2% previsto e soprattutto il dividendo minimo dal 2024 al 2027 crescerà del 3% rispetto al 2% atteso, passando un messaggio di maggiore confidenza sulla crescita dei risultati di medio termine.

Resta immutata la strategia di Equita SIM che su Snam mantiene fermo il rating “hold”, con un prezzo obiettivo a 5,4 euro.

Snam: cauta la view di Mediobanca Research

Non si sbilanciano neanche i colleghi di Mediobanca Research, che sul titolo hanno una raccomandazione “neutral”, con un target price ritoccato verso l’alto da 5,3 a 5,4 euro.

Dopo la presentazione del piano industriale, gli analisti hanno rivisto il modello di valutazione su Snam, per tenere conto in particolare del maggiore indebitamento netto e della nuova politica del dividendo.

Snam: la view di Barclays

A puntare su Snam invece Barclays, che ha una raccomandazione “overweight”, con un fair value abbassato da 5,8 a 5,6 euro.

Gli analisti hanno tagliato le stime sull’eps di quest’anno e del prossimo, rispettivamente del 2,8% e del 2,7%, a causa del maggiore indebitamento netto, causato da un’accelerazione sulle spese per gli investimenti.

A deludere Barclays sono stati l’aumento degli investimenti nella divisione transizione energetica, ma anche la guidance sull’Ebitda a fine 2027.

Snam sotto la lente di Deutsche Bank

Infine, un invito all’acquisto per Snam giunge da Deutsche Bank, con un prezzo obiettivo ritoccato da 5,4 a 5,3 euro.

La banca tedesca parla di un solido aggiornamento del piano, anche se è leggermente deludente l’indicazione sul 2024.