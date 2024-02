Snam in rialzo. Approvati incentivi UE per l’idrogeno

Tra le blue chip che oggi si muovono in controtendenza rispetto al Ftse Mib troviamo anche Snam, che occupa una delle prime posizioni nel paniere di riferimento.

Snam in controtendenza sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un frazionale calo dello 0,11%, oggi ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni.

Negli ultimi minuti Snam viene fotografato a 4,402 euro, con un rialzo dello 0,43% e oltre 1 milione di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 6,5 milioni.

Snam aiutato dal calo del decennale

Il titolo registra la seconda migliore performance nel settore delle utility oggi, beneficiando anche dei segnali positivi che arrivano dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund cala dello 0,2% a 147,35 punti base, mentre il rendimento del titolo a 10 anni mostra una flessione dello 0,62% al 3,865%.

Snam: UE approva incentivi per l’idrogeno

Snam intanto finisce sotto la lente sulla scia delle ultime indicazioni che arrivano dall’Europa.

L’Unione Europea ha approvato incentivi per 33 progetti di interesse europeo (IPCEI) che dovrebbero entrare in esercizio entro il 2030.

Secondo l’Unione Europea, il programma appena approvato, definito Hy2Infra per complessivi 6,9 miliardi di euro, dovrebbe generare ulteriori investimenti privati per 5,4 miliardi di euro.

L’Unione Europea sottolinea che i contributi sosterranno la diffusione 3.2 GW di elettrolizzatori e la realizzazione o riconversione 2700 km di pipelines per il trasporto di idrogeno, oltre a 370 gwh di stoccaggi di idrogeno.

In Italia, Hy2Infra prevede 1,4 miliardi di euro di fondi pubblici, che andranno soprattutto a Snam per realizzare 110 km di condotte, a Saipem ed Energie Salentine per oltre 600 MW di elettrolizzatori.

La maggior parte dei progetti finanziati con il programma Hy2Infra è diretta in Germania per costruire 1.5 GW di elettrolizzatori, 2k di pipeline e 370 GWH di Stoccaggi.

Per Snam si tratta di finanziamenti che non entreranno in RAB ma potranno essere passati in tariffa (ammortizzati) per il 10% del loro valore in 5 anni.

Considerando i precedenti programmi di incentivazione dell’Unione Europea (Hy2Tech e Hy2Use), quest’ultima ha erogato complessivamente 17,5 miliardi di fondi pubblici per lo sviluppo dell’economia dell’idrogeno.

Secondo gli analisti di Equita SIM, per Snam è importante la creazione di una economia europea dell’idrogeno e la realizzazione dei target di produrre 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde in Europa ed importarne altrettanti per la trasformazione delle proprie pipelines hydrogen ready e per la visibilità del progetto South-Hydrogen-Corridor, progetto da 4 miliardi, oltre l’orizzonte del Piano Strategico 2023-2027, considerato di interesse comunitario.

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che su Snam ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 5,4 euro.