Approfittando della liquidità disponibile in portafoglio, derivante dagli ultimi dividendi incassati, nel report di oggi investiamo in una nuova società, leader mondiale nei farmaci antitumorali, che vanta un track record di 12 anni consecutivi di crescite dei dividendi, e offre uno sconto significativo del 20% rispetto al valore intrinseco, calcolato sulla base del Dividend Discount Model. Questo nuovo investimento dovrebbe generare da subito ulteriori 61 dollari annui di rendita aggiuntiva per il nostro portafoglio Top Analisti.

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da un forte progresso dei nostri portafogli, sulla scia di un possibile accordo di pace tra Russia e Ucraina. In questo contesto, ben 13 società appartenenti al nostro modello Top Analisti, hanno messo a segno guadagni superiori al 5% da venerdì scorso, registrando una delle migliori settimane del 2022. In particolare, al primo posto troviamo la catena di supermercati Target (TGT), con un progresso di +9,2%, che porta il guadagno complessivo a +308% dal nostro primo inserimento in portafoglio di marzo 2012. La società vanta un eccezionale primato di ben 55 anni consecutivi di aumenti dei dividendi. In aggiunta, il titolo è stato uno dei più performanti a Wall Street degli ultimi decenni. Secondo Morningstar, dal 1972 ad oggi, la società ha messo a segno un guadagno record, pari a +33807%, confermando le forti capacità di crescita nel lungo termine da parte di business di tipo tradizionale. Nonostante i guadagni, Target presenta ancora elevati potenziali per il futuro. Attualmente i 20 analisti che seguono il titolo attribuiscono alla società un rating BUY, con un potenziale pari a +20,58% per i prossimi 12 mesi (fonte tipranks.com).u queste basi, manteniamo il titolo in portafoglio con un rating HOLD.

Di seguito alcune notizie sui titoli presenti attualmente nel portafoglio:

Viatris (VTRS) - ‎L'11 marzo, Robert Coury, presidente del consiglio di amministrazione della società ha venduto circa 500.000 azioni Viatris sul mercato a 10,17 dollari per azione, per circa 5,1 milioni di dollari. Questa è stata la maggiore vendita da parte di un insider negli ultimi 3 mesi e unica vendita sul mercato da parte di Robert negli ultimi 12 mesi.‎

Medtronic (MDT) - Dividendo imminente di 0,63 USD per azione‎. ‎Gli azionisti idonei devono aver acquistato le azioni prima del 24 marzo 2022,‎ con‎ data di pagamento: 22 aprile 2022.‎ Rendimento 2,3% annuo.

Chubb (CB) - Il 9 marzo, Theodore Shasta, direttore indipendente della società, ha venduto 461 azioni Chubb sul mercato a 205 dollari per azione per circa 94.000 dollari. Questa è stata la maggiore vendita da parte di un insider negli ultimi 3 mesi. I manager sono stati venditori netti, con vendite collettive di azioni per 27 milioni di dollari in più rispetto alle azioni acquistate negli ultimi 12 mesi.

Coca Cola (KO) - Il 4 marzo, John Murphy, Vice Presidente esecutivo della società ha venduto azioni Coca Cola per un valore di 3,3 milioni di dollari, pari a circa 52.000 azioni sul mercato a 62,29 dollari per azione. Questa è stata la più grande vendita da parte di un insider negli ultimi 3 mesi. Questa è stata l'unica vendita sul mercato da parte di John negli ultimi 12 mesi.

Restaurant Brands International (QSR) - Dividendo imminente di 0,54 USD per azione‎. ‎Gli azionisti idonei devono aver acquistato le azioni prima del 22 marzo 2022, con data di pagamento: 06 aprile 2022.‎ Rendimento 3,8% annuo.

‎Altria Group (MO) - Dividendo imminente di 0,90 USD per azione‎. ‎Gli azionisti idonei devono aver acquistato le azioni prima del 24 marzo 2022, con ‎data di pagamento: 29 aprile 2022.‎ Rendimento 7% annuo.

Vediamo ora nel dettaglio le variazioni da apportare ai nostri tre modelli di portafoglio, inclusi nel servizio online.

Portafoglio Top Analisti

Descrizione portafoglio Top Analisti: Questo particolare portafoglio è attualmente uno dei più replicati dai nostri abbonati, e racchiude in un unico modello le raccomandazioni di un pannello di alcuni tra i maggiori analisti e Guru internazionali, presenti nelle migliori classifiche di reddito e performance. Composto attualmente da oltre 60 società internazionali quotate sul Nyse e sul Nasdaq, Top Analisti si è trasformato nel corso degli anni in una vera macchina da reddito, con oltre 250 cedole accreditate ogni anno ai partecipanti e un dividendo incassato in quasi ogni giorno lavorativo dell’anno. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata la percentuale investita su ogni titolo. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni titolo con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Fondamentali portafoglio Top Analisti: Sulla base delle ultime chiusure di borsa, il portafoglio presenta un dividendo medio atteso pari al 3% annuo. Il price earning medio del portafoglio è pari a 16,9 volte gli utili attesi per il prossimo anno (Forward P/E). Il Pay Out medio è pari allo 0,5. Il Pay Out indica la percentuale dell’utile annuo destinata agli azionisti come dividendo. In generale, preferiamo società che mantengono livelli di Pay Out più contenuti, a garanzia di ulteriori incrementi delle cedole anche per il futuro. Attualmente il portafoglio presenta una rischiosità inferiore al mercato, con un Beta pari a 0,9. Il Beta è una misura del rischio di una azione e misura la variazione attesa del rendimento del titolo per ogni variazione di un punto percentuale del rendimento di mercato. Una azione con un Beta superiore a 1 tende ad amplificare i movimenti di mercato (il titolo è più rischioso del mercato). Al contrario, una azione con Beta compreso tra 0 e 1 tende a muoversi nella stessa direzione del mercato (il titolo è meno rischioso del mercato).

Potenziale portafoglio Top Analisti a 6-12 mesi: +18% (15% target medio analisti +3% dividendo medio) secondo le valutazioni medie di 11 analisti internazionali, con un rating medio dei titoli pari a BUY (2), in una scala da 1 Strong Buy a 5 Sell.

12 anni consecutivi di aumenti dei dividendi e target elevati per la società farmaceutica preferita dai grandi investitori internazionali

Principali motivazioni di acquisto: Il nuovo investimento di oggi è da tempo al centro dell'attenzione da parte dei grandi investitori internazionali ed è una delle aziende con i target più elevati all'interno del portafoglio Top Analisti. Questo nuovo acquisto produrrà da subito ulteriori 61 dollari annui di dividendi per il nostro portafoglio, contribuendo in questo modo alla lunga corsa verso una rendita passiva crescente. Secondo le nostre valutazioni basate sul metodo del Dividend Discount Model, questa azienda risulta sottovalutata di quasi il 20% rispetto al suo valore intrinseco. In aggiunta, il settore farmaceutico appare più difensivo in una situazione internazionale incerta dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina. A questo proposito, gli analisti di Morningstar scrivono: "‎Non ci aspettiamo che la grande industria biofarmaceutica sarà significativamente colpita dalla guerra in Ucraina. Con la maggior parte delle grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche che generano meno dell'1% delle vendite dall'Ucraina e dalla Russia, non prevediamo che il conflitto influenzerà materialmente le valutazioni del settore. Inoltre, prevediamo che le sanzioni avranno un impatto minore per i farmaci, poiché i prodotti medici di terapia intensiva hanno meno probabilità di essere limitati dalle sanzioni. Mentre alcune aziende biofarmaceutiche non hanno ancora fornito una previsione sull'impatto della guerra in Ucraina, numerosi Big del settore hanno già anticipato impatti limitati sulle loro attività complessive. con vendite in Russia e Ucraina che rappresentano meno dell'1% delle vendite totali.‎"

Descrizione del business: Fondata nel 1891 ed oltre 67.000 dipendenti, questa società opera in 66 paesi del mondo, attraverso due segmenti, farmaceutico e salute degli animali. Il segmento farmaceutico offre prodotti farmaceutici per la salute umana nei settori dell'oncologia, dell'assistenza acuta ospedaliera, dell'immunologia, delle neuroscienze, della virologia, cardiovascolare, del diabete, e dei prodotti vaccinali. In particolare, la società sta registrando forti incrementi dei ricavi per un farmaco specifico per la cura del cancro ai polmoni e per il melanoma, che risulta attualmente il secondo farmaco più venduto in assoluto a livello mondiale. Il segmento salute animale scopre, sviluppa, produce e commercializza una gamma di prodotti farmaceutici veterinari, vaccini e servizi di gestione sanitaria, nonché una gamma di prodotti di identificazione, tracciabilità e monitoraggio tramite connessioni digitali. L'azienda ha collaborazioni con alcune delle maggiori case farmaceutiche a livello globale. Serve grossisti, farmacie, ospedali, agenzie governative, medici, informatori medici, veterinari e produttori di animali.

Trend del dividendo: La società vanta un importante primato nei confronti dei suoi azionisti, con 12 anni consecutivi di aumento dei dividendi. Il dividendo attuale è pari al 3,5% annuo, con un Payout pari al 53%. Negli ultimi 3 anni il dividendo è cresciuto del 9.88% annuo composto. Ipotizzando un proseguimento del trend a questi ritmi, tra dieci anni il dividendo potrebbe attestarsi su valori vicini al 10% annuo.

Trend storico degli utili e previsioni: Negli ultimi 5 anni la società ha incrementato gli utili con una crescita media del 8,6% annuo composto. Per i prossimi 5 anni gli analisti stimano una crescita annua composta degli utili pari al 9,4% annuo.

Multipli di borsa: Il price earning attuale del titolo è pari a 10,8 volte gli utili attesi per il 2022. La capitalizzazione attuale è pari a 198 miliardi, con un rapporto prezzo/ricavi pari a 4 volte.

Performance in borsa: Dal 1972 ad oggi il titolo ha messo a segno risultati record, con un rendimento complessivo pari a +3743% (fonte Morningstar). Nonostante i buoni risultati ottenuti, il titolo quota ora ad un livello inferiore del 10% rispetto ai massimi toccati a dicembre 2019, creando una interessante finestra di ingresso per nuovi investimenti.

Giudizio degli analisti e valutazioni: Il giudizio medio dei 25 analisti e broker che seguono il titolo è pari a BUY (2,2), su una scala da 1 a 5 (1= Strong Buy, 2=Buy, 3=Hold, 4=Moderate Sell, 5=Sell), con un potenziale pari a +16,7% per i prossimi 6-12 mesi, a cui si aggiunge il dividendo pari a 3,5%, per un Total Return previsto di +20,2%. In aggiunta, gli analisti di Morningstar assegnano al titolo un rating elevato di quattro stelle, con un potenziale pari a +19% dal valore intrinseco calcolato.

Applichiamo ora una valutazione del titolo sulla base del Dividend Discount Model (DDM). Questo sistema è un metodo usato per la valutazione dei titoli a dividendo. Secondo questo metodo, il valore intrinseco di una società è pari alla somma di tutti i dividendi futuri previsti, attualizzati al valore di oggi, secondo un tasso corretto per il rischio, e tenendo conto del fattore tempo.

Abbiamo considerato i seguenti parametri per il calcolo:

Dividendo attuale per azione: 2,76 dollari. Stima di crescita futura del dividendo: +7% annuo, valore conservativo, sulla base della crescita effettiva di +7,4% annuo, ottenuta dalla società negli ultimi 5 anni. Tasso di sconto applicato: 10% annuo

Applicati questi criteri, otteniamo un valore intrinseco del titolo ad oggi pari a 98,44 dollari. Sulla base delle ultime quotazioni di borsa il titolo presenta oggi uno sconto pari al 19,6% rispetto al valore calcolato. Approfittiamo del momento favorevole e riconfermiamo oggi questa società per il nostro portafoglio Top Analisti, come una delle posizioni a rendita più interessanti del modello.

Portafoglio ETF Italia

Descrizione portafoglio ETF Italia: Questo particolare portafoglio è composto esclusivamente da oltre 20 tra ETF e fondi chiusi, tutti quotati sulla borsa di Milano e facilmente negoziabili con qualsiasi banca o intermediario di trading online. Con oltre 40 cedole distribuite ogni anno ai partecipanti e operazioni di trading limitate, il portafoglio ETF Italia costituisce un potente e comodo strumento in grado di abbinare una rendita annua crescente a potenziali incrementi del capitale investito nel medio lungo termine, con una composizione bilanciata di azioni, obbligazioni, fondi immobiliari, materie prime e metalli preziosi. La facilità di utilizzo dello strumento ETF permette di costruire portafogli fortemente diversificati anche con piccole disponibilità, puntando su aree del mondo in forte crescita o su comparti specifici difficilmente raggiungibili con investimenti diretti. Nel file PDF relativo al portafoglio, aggiornato ogni settimana e scaricabile ad inizio report, è indicata chiaramente la percentuale di investimento suggerita per ogni ETF. In questo modo, ciascun abbonato può replicare il portafoglio con precisione, con importi superiori o inferiori a quelli indicati, semplicemente aumentando o diminuendo le singole quantità da acquistare per ogni ETF con la stessa proporzione suggerita nel modello.

Diversificare sulle 100 azioni a maggiore dividendo di tutto il mondo con un nuovo ETF a rendita semestrale

La scorsa settimana avevamo dedicato la nostra analisi a questo particolare ETF, che permette di investire con un solo strumento su oltre 100 azioni mondiali con i dividendi più elevati. Da martedì scorso, il fondo ha messo a segno un guadagno di +2,8%, beneficiando del buon andamento settimanale dei principali indici azionari internazionali e in particolare di quelli emergenti, dove il fondo è maggiormente esposto. Nonostante il recupero, il fondo evidenzia ancora una flessione del 8,4% rispetto ai nostri prezzi originali di acquisto del 22 febbraio scorso, ad inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Le quotazioni ancora deboli di questo ETF ad elevato dividendo possono rappresentare una interessante opportunità di investimento per mediare i prezzi a quotazioni più scontate, in un'ottica di accumulo. Questo particolare ETF è un clone del famoso ETF presente da tempo sul mercato americano, ed investe in un portafoglio di 100 aziende quotate in tutte le borse del mondo con i dividendi più elevati, con livelli che già oggi superano in media un rendimento pari a 8% annuo sugli attuali prezzi di borsa per i primi titoli del portafoglio. Il fondo è molto simile alla versione Usa come composizione del portafoglio e si differenzia principalmente per la frequenza semestrale della distribuzione, rispetto a quella mensile prevista dal fondo non armonizzato. E' quindi possibile oggi investire in un paniere che punta a distribuire rendite particolarmente elevate, in regime amministrato e con negoziazione in euro. Approfittiamo quindi delle quotazioni più deboli di queste ultime sedute, mantenendo ancora l'attenzione su questo strumento, che risulta particolarmente interessante da inserire in un portafoglio diversificato per settori con l'obiettivo di generare rendite superiori. Il fondo investe a replica fisica, con un TER (Total Expense Ratio) pari a 0,58% annuo.

Tra i primi dieci titoli per importanza nel fondo troviamo China Shenhua Energy Company Limited, quotata su Hong Kong con simbolo 1088.HK, società operante nella produzione e vendita di carbone ed energia, trasporto ferroviario, portuale e marittimo, con un dividendo del 10,1% annuo, Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. società brasiliana nel settore energia, con un dividendo del 12,7% annuo e Apollo Commercial Real Estate Finance, fondo di investimento immobiliare Usa, con un dividendo del 10,4% annuo. Attualmente, il portafoglio del fondo si compone di circa 100 società, pesate in modo abbastanza bilanciato, con il titolo più importante che incide per una quota pari a 1,3% del totale. La composizione viene aggiornata e rivista a febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno. Considerato che il fondo intende distribuire semestralmente le rendite incassate ai partecipanti, si prevedono quindi dividendi particolarmente elevati da questo ETF, che ci permetterà di potenziare ulteriormente la rendita complessiva generata dal nostro portafoglio ETF Italia.