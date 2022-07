Sogefi è scattato in avanti anche ieri dopo i conti del secondo trimestre: la view degli analisti.

Avvio di settimana frizzante per Sogefi che ha continuato a spingersi in avanti dopo la corsa di venerdì scorso.

Sogefi ancora in rally

Prima del week-end il titolo ha messo a segno un rally di quasi il 6% e ieri ha continuato a calamitare gli acquisti.

A fine giornata Sogefi si è fermato a 0,861 euro, con un rialzo del 3,73% e volumi di scambio elevate, visto che sono passate di mano oltre 400mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 100mila.

Sogefi ha continuato a correre sulla scia dei conti del secondo trimestre diffusi venerdì pomeriggio.

Sogefi: i conti del secondo trimestre

Equita SIM segnala che come il primo trimestre, anche il secondo è nettamente migliore delle attese a tutti i livelli.

I ricavi sono saliti del 17% a 375 milioni di euro, contro i 345 milioni del consenso raccolto dalla società.

L'EBITDA è calato dell'8% a 49,8 milioni di euro, mentre l'Ebit è sceso del 13% a 19,2 milioni. L'utile netto è salito del 5% a 10,1 milioni di euro e il debito netto si è attestato a 285 milioni di euro.

A livello divisionale bene filtri e air cooling che compensano le sospensioni ancora penalizzate dalle RM e costo dell’energia.

Sogefi: spunti dalla call

Quanto agli spunti dalla call, si segnala che il fatturato 2022 a 1,47 miliardi di euro è raggiungibile, rispetto alla stima di Equita SIM inferiore a 1,4 miliardi di euro.

Quanto all'inflazione, è confermato il recupero dell’80% con aumento prezzi, mentre per gli oneri di ristrutturazione 2022 si parla di 10 milioni di euro contro la stima di 7 milioni.

Confermata la guidance di utile operativo 2022, sostanzialmente in linea con lo scorso anno al netto delle componenti non ricorrenti, ovvero circa 52 milioni di euro.

Il management resta prudente: in call è emerso che la stima di mercato auto globale 2022 sottostante indica un calo del 2% rispetto alla previsione di Equita SIM pari a 0%.

Sogefi al vaglio di Equita SIM

Condividendo le preoccupazioni, gli analisti di Equita SIM apportano solo minimi aggiustamenti alle stime, ma in assenza di ulteriori shock a livello macro non escludono rialzi, sottolineando che nel primo semestre ha già registrato il 70% dell’adjusted EBIT della guidance dell'intero anno, e oltre l'80% del free cash flow della guidance per l'intero 2022.

Nessuna modifica alla strategia di Equita SIM che su Sogefi ribadisce la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 1,45 euro.