Borsa Usa, cosa aspettarsi adesso?

S&P500, nuovi record in vista? Calano i timori legati al Covid, lo S&P500 potrebbe sfidare nuovamente i massimi di novembre.

Dati macro incoraggianti dagli Usa

Gli indici statunitensi sono stati condizionati positivamente nelle ultime sedute dall'uscita di dati macro Usa incoraggianti e dall'allentamento dei timori riguardanti il Covid. Resta sullo sfondo il cambio di politica monetaria della Fed.

L'indice di fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan è cresciuto a dicembre a 115,80 punti dai 111,90 (rivisto) di novembre con aspettative di 111 punti. La valutazione dei consumatori riferita alle condizioni attuali è diminuita a 144,1 da 144,4 punti precedenti. In crescita le aspettative dei consumatori per il mercato del lavoro salite a 96,9 da 90,2 punti precedenti. L'indice della Federal Reserve di Chicago è invece sceso a novembre da 0,75 (dato rivisto dall'iniziale 0,76) a 0,37 punti con attese di 0,4. La media degli ultimi tre mesi è però salita a 0,37 da 0,25. Rilevazioni superiori allo zero indicano che l'economia sta crescendo ad un ritmo superiore alla media storica.

Il Conference Board ha comunicato che, nel mese di novembre, l'Indice Anticipatore (Leading Indicator), che misura l'andamento dell'attività economica statunitense nei prossimi 6-12 mesi, è cresciuto dell'1,1% su base mensile, risultando superiore alle stime degli economisti (+0,8%) e in crescita dal +0,9% rilevato a ottobre. I

Infine il dato del Pil Usa del terzo trimestre è risultato in crescita del +2,3% a fronte di attese pari a +2,1% e con una rilevazione precedente del +6,7%.

Goldman Sachs taglia le stime del Pil

Per quello che rigurda il Pil Goldman Sachs ha tagliato recentemente le previsioni sulla crescita economica degli States. Secondo gli strategist di Goldman Sachs, sotto la guida di Jan Hatzius, le difficoltà incontrate nel fare approvare il progetto "Build Back Better" di Biden potrebbero pesare sull'andamento del Pil reale, che primo trimestre del 2022 rischia di crescere solo del 2% dal 3% atteso in precedenza, del 3% nel secondo trimestre invece del 3,5% e del 2,75% nel terzo trimestre invece del 3% precedentemente atteso.

Sempre secondo Goldman Sachs l'indice dei prezzi al consumo, il "CPI", potrebbe salire al 7% nei prossimi mesi prima di ridimensionarsi.

L'indice dei prezzi al consumo del Pil, che misura il cambiamento di prezzo di tutti i beni e servizi inseriti nel Pil e rappresenta una misura chiave dell'inflazione, è cresciuto da dati ufficiali del 5,9% t/t (dato annualizzato), a fronte di un incremento del 6,2% nel trimestre precedente. Cresce del 4,6% su base trimestrale l'indice Pce dei prezzi principali, dal +6,1% precedente ( consensus +4,5%). Aumenta del 2% la spesa per consumi reali nel terzo trimestre.

Tiene, ma senza sorprendere, il mercato immobiliare. La National Association of Realtors ha reso noto che a novembre le vendite di abitazioni esistenti sono cresciute dell'1,9% a 6,46 milioni di unità. Il dato è risultato inferiore al consensus fissato a 6,52 milioni di unità. A ottobre le vendite di case erano aumentate dello 0,8% a 6,34 milioni di unità.

Omicron fa meno paura

Gli investitori sembrano inoltre avere abbandonato, o almeno ridimensionato, i timori circa l'emergere della variante Omicron del coronavirus a fronte di notizie incoraggianti in arrivo dal mondo scientifico. Secondo una ricerca dell'Imperial College di Londra, citata da Reuters, il rischio di ospedalizzazione superiore ad una notte per i contagiati dalla Omicron è inferiore dal 40% al 45% rispetto a quanto registrato con la variante Delta. Lo studio di un gruppo di ricercatori scozzesi ipotizza che Omicron sia molto più contagiosa della Delta ma che il rischio di cure intensive sia più basso del 75%.

Anche l'intervento del presidente Usa Joe Biden ha contribuito ad allontanare i timori degli investitori. Biden ha invitato i cittadini americani a vaccinarsi e ha promesso 500 milioni di test rapidi gratuiti per individuare i contagi ma non ha parlato di nuove limitazioni ai viaggi, che avrebbero rappresentato un ulteriore freno per la ripresa economica.

La Fed alzerà presto i tassi

Il previsto cambio di passo nelle politiche monetarie della Federal Reserve potrebbe mettere a rischio in futuro la fiducia degli investitori e non deve quindi essere sottovalutato.

Secondo Christopher Waller, dal dicembre 2020 membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), l'istituto centrale di Washington dovrebbe iniziare subito ad aumentare il costo del denaro considerati gli "allarmanti" dati sull'inflazione. "Credo che un rialzo dei tassi sarà giustificato poco dopo la fine dei nostri acquisti di asset", ha spiegato nel corso di un intervento al Forecasters Club of New York. Dopo un dato sull'inflazione Usa al 6,8% annuo in novembre (livello più elevato addirittura dal 1982), nel suo ultimo meeting il Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Fed) ha anticipato un'accelerazione nel tapering: l'azzeramento del colossale piano di stimolo (realizzato attraverso l'acquisto di titoli per 120 miliardi di dollari al mese) si concretizzerà entro marzo e non per luglio come precedentemente stimato. "La mia previsione è che possa accadere già in marzo", ha dichiarato Waller, aggiungendo che anche maggio è una possibilità per il primo aumento dei tassi d'interesse Usa. Dopo quello di gennaio i due prossimi meeting del Fomc saranno 15-16 marzo e 3-4 maggio.

S&P500, ecco i prossimi target

Grazie al miglioramento del sentiment legato al ridimensionarsi dei timori per l'evoluzione dell'epidemia di Covid-19 l'indice S&P500 ha messo a segno una reazione a V dopo essere precipitato il 20 dicembre fino in area 4530, avvicinando la media esponenziale a 100 giorni in transito a 4520 circa, e sembra ora intenzionato a prolungare il movimento rialzista fino ai record di novembre a 4743 punti. Indicazioni in questo senso giungerebbero in caso di stabilizzazione oltre quota 4720. Oltre i recenti record gli obiettivi si posizionano a 4800 punti e in area 5000, target ottenuto proiettando l'ampiezza della fase laterale disegnata dal picco di novembre verso l'alto dal punto di rottura.

Al contrario, un nuovo dietro front verso area 4500 metterebbe in discussione questo scenario: in quel caso le oscillazioni viste dal top di novembre potrebbero dimostrarsi un "doppio massimo", figura ribassista. A seguito di discese sotto 4488, base del gap del 19 ottobre, il "doppio massimo" verrebbe confermato e vi sarebbe il rischio di vedere compromessa la struttura rialzista in costruzione da ottobre 2020 per target negativi a quota 4450 e più in basso in direzione di area 4300, supporto strategico anche per il medio lungo termine.

(Alessandro Magagnoli)