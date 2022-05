Nei giorni scorsi ho provato a delineare la situazione che sta vivendo l’indice guida del mercato azionario globale, cioè l’americano SP500 e ieri ho cercato di puntualizzare i livelli da superare per fornire quella benedetta inversione di tendenza che gli investitori attendono da circa due mesi, cioè da quando fallì il primo tentativo di porre fine alla correzione e partì la sventola ribassista che portò l’indice ad avvicinare la scorsa settimana quota 3.800.

Mercoledì SP500 ha attaccato la prima resistenza di 3.982 e la trendline ribassista che ha fermato i precedenti tentativi di rimbalzo di aprile e maggio. La vitalità mostrata non è stata sufficiente a oltrepassare con convinzione questi ostacoli e serviva quindi che il lavoro fosse completato ieri.

Ho osservato che la botta di ottimismo di mercoledì è arrivata dopo le ore 20 della sera, quando la FED ha pubblicato i Verbali della riunione del FOMC del 4 maggio scorso, che il mercato ha giudicato abbastanza rassicuranti. C’è da chiedersi per quale motivo i verbali vengano pubblicati 20 giorni dopo la riunione ed anche perché gli operatori si affidino alla lettura di un dibattito vecchio di 3 settimane per decifrare le intenzioni future della FED.

La mia convinzione, che nessuno mai confermerà ufficialmente, è che i verbali vengano scritti con parecchie “licenze poetiche” rispetto alla registrazione di quanto è stato effettivamente detto allora. Penso che venga raccontata non l’opinione dei membri FED di allora, ma quella attuale, in modo da fornire al mercato le imbeccate giuste sulla presente visione della FED. Se questo è vero, allora si spiega il motivo per cui i mercati prendono così in considerazione i verbali.

L’idea che i mercati si sono fatti mercoledì sera e che hanno continuato a coltivare anche ieri è che la FED si stia accorgendo che eccessi di aggressività monetaria possono scatenare il panico sui mercati, così come abbiamo verificato nelle ultime 7 settimane consecutive di ribasso. Allora il messaggio è stato più rassicurante. I rialzi di giugno e luglio dovrebbero essere di due scalini (0,50%) e da settembre si potrà adattare l’aggressività a quel che ci mostreranno gli indici che misurano l’inflazione. Sembra una comunicazione che lascia aperta addirittura la possibilità che si faccia una pausa nella manovra restrittiva e che magari si prosegua a ritmi meno violenti di quelli che il mercato fino a pochi giorni fa temeva.

È bastato questo a infondere coraggio ai compratori, che ieri hanno proseguito i loro acquisti, consentendo all’indice delle 500 principali società quotate in USA di scavalcare alla grande sia la trendline ribassista che la resistenza di 4.382. Anzi, l’indice ha fatto ben di più, riuscendo a superare anche quota 4.000 e ad avvicinarsi addirittura all’area 4.090, che ho definito come la porta di ingresso verso il paradiso. La chiusura di seduta è stata a 4.058 (+1,99%).

È molto l’importante ora che la salita continui e riesca ad oltrepassare quella porta per decretare l’inversione rialzista e poter guardare in direzione dei massimi storici. Tutto quel che è stato fatto finora sarà vano se l’indice verrà respinto da questa importantissima area di resistenza.

Il movimento che l’indice ha fatto dal 9 maggio fino a ieri assomiglia come una goccia d’acqua a quello che l’indice realizzò dal 25 aprile al 4 maggio. Allora la resistenza di 4.308 non venne superata e seguì un tonfo di 400 punti. Per questo è assolutamente necessario che questa volta il tentativo riesca con quota 4.090, altrimenti il rischio è quello di poter rivedere il film horror di inizio maggio.

Tratteniamo il respiro. Siamo ad un punto cruciale.